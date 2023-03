Bauarbeiten auf ICE-Strecke: Was das für Wolfsburg bedeutet

Wolfsburg. Die Deutsche Bahn erneuert ab Anfang April Gleise in Brandenburg. Die Auswirkungen auf den Fernverkehr sind heftig – besonders in Wolfsburg.

Bahnpendler benötigen im Frühjahr und Sommer 2023 wegen Bauarbeiten Geduld und gute Nerven. Wer regelmäßig mit dem Zug nach Berlin, Braunschweig und Hannover fährt oder von dort nach Wolfsburg muss sich auf Zugausfälle, Umleitungen oder längere Reisezeiten einstellen.

Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, erneuert sie auf der stark frequentierten Strecke Hannover-Berlin die Gleise. Die Arbeiten zwischen Stendal und Berlin treffen vom 1. April bis 5. Mai zunächst die Fernverkehrszüge in Richtung Berlin, vom 6. Mai bis 1. Juli dann die Züge mit Fahrtrichtung Hannover.

Besonders brisant ist das auch deshalb, weil zusätzlich immer noch an der Weddeler Schleife gearbeitet wird. Dort entsteht zwischen Wolfsburg und Braunschweig ein zweites Gleis.

IC- und ICE-Züge von Hannover nach Wolfsburg entfallen

Was die neuen Gleisarbeiten auf der Schnellstrecke für die Fahrgäste bedeuten, erklärt die Bahn zunächst nur für den ersten Bauabschnitt zwischen dem 1. April und 5. Mai. In dieser Zeit halten die ICE-Züge Köln/Düsseldorf-Hannover-Berlin, die ICEs Frankfurt-Kassel-Göttingen-Braunschweig-Berlin und die IC-Züge der Linie Amsterdam-Hannover-Berlin nicht in Wolfsburg. Sie werden stattdessen über Magdeburg umgeleitet.

Zwischen Hannover und Stendal richtet die Bahn jedoch einen Pendelverkehr mit Halt in Wolfsburg ein. Das heißt: Wer zum Beispiel am Montag, 3. April, ab 7 Uhr vormittags von Wolfsburg nach Hannover will, fährt im Großen und Ganzen wie gewohnt. In der Gegenrichtung Hannover-Wolfsburg können Pendler regelmäßig mit den Enno-Zügen fahren und sind in 55 Minuten in Wolfsburg. Der schnelle Pendelzug findet sich im Fahrplan dagegen aktuell erst 10.13 Uhr. Dieser IC benötigt 37 Minuten bis Wolfsburg.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es zu Einschränkungen. Grund ist eine Baustelle in Brandenburg. Foto: Grafik: Jürgen Runo / Quelle: Deutsche Bahn

Von Wolfsburg nach Berlin: mindestens zweieinhalb Stunden

Viel länger als sonst dauert die Fahrt von Wolfsburg nach Berlin: Mit Umstieg in Braunschweig benötigen Fahrgäste mindestens drei Stunden, mit Umstiegen in Stendal und Rathenow rund zweieinhalb Stunden.

Zwischen Wolfsburg und Braunschweig verkehrt in Fahrtrichtung Braunschweig an diesem Vormittag laut Fahrplan alle zwei Stunden ein ICE und häufiger ein Enno-Zug. In der Gegenrichtung Braunschweig-Wolfsburg ist kein Fernverkehrszug zu finden.

Fahrpläne stehen für erste Bauphase bis 5. Mai zur Verfügung

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vorab in den Auskunfts- und Buchungssystemen der DB zu den Fahrplanänderungen zu informieren. Dort sind die Fahrpläne für die erste Bauphase bis zum 5. Mai zu finden.

Für den zweiten, längeren Bauabschnitt ab 6. Mai kündigt die Bahn Umleitungen der Züge in Fahrtrichtung Hannover an. Genauere Angaben sind dazu noch nicht verfügbar. Dieser Bauabschnitt bis Juli fällt auf jeden Fall mit der nächsten geplanten Sperrung der Weddeler Schleife zusammen. Die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg soll vom 16. Juni bis 24. August dicht sein.

In Brandenburg werden Weichen und Schienen erneuert

Die rund 256 Kilometer lange Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin ging 1998 in Betrieb. Züge fahren hier bis zu 250 km/h. Die Bahn betont, dass für einen sicheren Zugverkehr eine ständige Instandhaltung erforderlich sei.

So wurden in den vergangenen Jahren Teile der Gleis- und Weichenanlagen zwischen Nennhausen und Wustermark erneuert. Nun ist ein weiterer Abschnitt in Brandenburg an der Reihe: zwischen Wustermark und Bamme. Dort werden Weichen von Grund auf überarbeitet und auf mehr als 30 Kilometern die Schienen ausgetauscht.

