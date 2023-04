Polizei kontrolliert mit Großaufgebot am Wolfsburger Nordkopf

Drogen, Raub, Gewalt: Weil die Zahl der Delikte rund um den Nordkopf angestiegen ist, führte die Wolfsburger Polizei am Freitagmittag eine Großkontrolle durch. Schwerpunkt war der Bereich zwischen der Bahnhofspassage und dem Parkhaus an der Siegfried-Ehlers-Straße, den die Beamten für gut zwei Stunden mit Einsatzwagen umstellten.

Mit mehreren Einsatzkräften überprüfte die Wolfsburger Polizei zwischen 11.30 und 13.30 Uhr 20 Personen, die sich in dem Areal aufhielten. „Wobei einige vor Ort entlassen werden konnten und etwa 14 Personen einer genaueren Kontrolle unterzogen wurden“, berichtete die Polizei. Die Beamten stellten die Identitäten fest und führten Durchsuchungen durch. Zum Einsatz kamen dabei auch Spezialspürhunde. Bei den Kontrollen fanden die Einsatzkräfte, die aus Braunschweig, Gifhorn und Salzgitter Unterstützung bekamen, Betäubungsmittel unterschiedlicher Art. Die Ermittlungen dauern noch an.

„Bei der Kontrolle stellten wir außerdem fest, dass gegen drei Personen offene Haftbefehle vorlagen“, erklärte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch nach der Aktion. Zwei der Personen konnten die gegen sie vorliegenden Geldstrafen aber bezahlen und wurden entlassen. Eine weitere Person wurde in eine JVA überführt.

Erhöhte Kriminalität am Wolfsburger Nordkopf

Hintergrund der Polizeiaktion sind gestiegene Kriminalitätszahlen – vor allem mit Blick auf Drogenkriminalität, aber auch Raub- und Körperverletzungsdelikte. Bei den Taten seien Personen teils schwer verletzt worden. Die Razzia hatte deshalb zum Ziel, ein Zeichen zu setzen und den Druck auf die Szene zu erhöhen.

Die Beamten erreichten zuletzt zahlreiche Beschwerden von ansässigen Geschäften und Bürgern, schilderte Melanie aus dem Bruch – unter anderem über liegengelassene Drogenutensilien oder Wild-Pinkler. „Es geht darum, gezielt dagegen vorzugehen und das Sicherheitsempfinden der Bürger wiederherzustellen“, so die Polizeisprecherin. Auch Heike Heil, Gesamteinsatzleiterin und Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, betonte: „Der Nordkopf ist kein rechtsfreier Raum und die Polizei wird zukünftig weiterhin Kontrollen in diesem Bereich durchführen.“

Unterschiedliche Drogen in Wolfsburg gefunden

Während der Corona-Pandemie registrierte die Polizei einen Rückgang der Kriminalität am Nordkopf. In den vergangenen Monaten hat sich das geändert. „Wir haben zuletzt immer wieder kleinere Kontrollen durchgeführt“, so aus dem Bruch. Anfang des Jahres wurde der Bereich zwischen der Post-

und Heinrich-Nordhoff-Straße, Siegfried-Ehlers-Straße und Bahnhofstraße gemäß dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zum kriminalitätsbelasteten Ort deklariert. Auch in den Vorjahren zeigte die Polizei immer wieder Präsenz. 2018 etwa wurden bei einer Großrazzia in dem Gebiet rund 100 Personen überprüft.

