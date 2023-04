Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Magdeburg und Wolfsburg

Wolfsburg. Wegen Gleisarbeiten sind zwischen Magdeburg und Haldensleben nur Busse im Einsatz. Was das für Fahrgäste in und aus Richtung Wolfsburg bedeutet.

Anfang April ist auf der Strecke zwischen Magdeburg und Haldensleben ein Schienenersatzverkehr im Einsatz. Das hat auch Auswirkungen für Fahrgäste in und aus Richtung Wolfsburg (Symbolfoto).

Aufgrund von Bauarbeiten durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Magdeburg Hbf und Haldensleben von Samstag, 1. April, 18 Uhr, bis einschließlich Freitag, 07. April (Betriebsschluss), für den Zugverkehr gesperrt. Das hat auch Auswirkungen für Fahrgäste in und aus Richtung Wolfsburg.

Schienenersatzverkehr zwischen Magdeburg und Wolfsburg

Betroffen von dieser Sperrung sind demnach die Züge der Regionalexpresslinie RE 6 und der Regionalbahnlinie RB 36, die beide zwischen Magdeburg Hbf und Wolfsburg Hbf verkehren. Das teilte das Betreiberunternehmen Abelio mit. Die Züge der Linien RE 6 und RB 36 werden zwischen Magdeburg Hbf und Haldensleben durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Haldensleben besteht Anschluss an die Züge in und aus Richtung Wolfsburg.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.

Bauarbeiten auf ICE-Strecke Hannover-Wolfsburg-Berlin

Ab 1. April finden auch auf der ICE-Strecke Hannover-Wolfsburg-Berlin Bauarbeiten statt. Die Arbeiten zwischen Stendal und Berlin treffen vom 1. April bis 5. Mai zunächst die Fernverkehrszüge in Richtung Berlin, vom 6. Mai bis 1. Juli dann die Züge mit Fahrtrichtung Hannover.

