Walkenried. Ein Ort im Südharz verpflichtet sich zu Toleranz, Respekt und der demokratischen Grundordnung. So kann man mitmachen.

Seit Jahresbeginn gehen tausende Menschen - auch im Altkreis Osterode auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit zu demonstrieren. Sie setzen damit ein Zeichen und stellen sich gegen Bewegungen, welche die freiheitlich demokratische Grundordnung infrage stellen. Die Zunahme von extremistischen, fremden und gar menschenfeindlichen Einstellungen ist bereits seit längerem zu beobachten - auch in der GemeindeWalkenried. Doch zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner stemmen sich dagegen und haben deshalb die Gruppe „Bunt vernetzt - Walkenrieder Bündnis für Toleranz, Respekt und Vielfalt“ gegründet.

Walkenried: Das sind die ersten Schritte des neuen Aktionsbündnis

Bereits seit dem Sommer 2023 haben sich interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Südharz getroffen, um jetzt ihre Planungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Die Gruppe tauscht sich regelmäßig aus und plant konkrete Schritte sowie zukünftige Veranstaltungen. Auch für die Erinnerungskultur am Gedenkort Juliushütte setzt man sich ein, Kontakte mit dem Bürgernetzwerk „Gegen das Vergessen “ (Ellrich) sind bereits geknüpft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. View this post on Instagram A post shared by Harz Kurier (@harzkurier) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Aktuell werbe „Bunt vernetzt“ dafür, dass die Ende 2023 ausgearbeitete „Walkenrieder Erklärung für Vielfalt und Toleranz gegen Extremismus“ von möglichst vielen Vereinen und weiteren Institutionen unterstützt werde, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Erklärung ist dabei allerdings nur der erste Schritt des Bündnisses, in die Öffentlichkeit zu treten. Neben dem Gemeindebürgermeister und den drei Ortsbürgermeistern haben auch bereits zahlreiche Vereine und Institutionen die Walkenrieder Erklärung unterschrieben. „Der bisherige Zuspruch zeigt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt für Vielfalt, Toleranz und Demokratie hier vor Ort besteht. Aktuell ist die Walkenrieder Erklärung an weitere Vereine in Wieda und Zorge versandt worden. In einem weiteren Schritt soll die Erklärung zukünftig auch von Privatpersonen mitgezeichnet werden können“, erklären die Verantwortlichen.

Das sind die Eckpunkte der „Walkenrieder Erklärung“:

Die Unterzeichnenden erklären, dass sie sich konsequent gegen Form von Diskreminierung stellen.

Hass, Hetze und Fake News will man aktiv begegnen.

Die Gemeinde Walkenried soll ein Ort für Toleranz, Respekt und Vielfalt bleiben, nach innen und nach außen, für Familien, Unternehmen und für das Ehrenamt.

Die Gemeinde soll ein sicherer und inklusiver Ort für alle Menschen sein und bleiben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung.

Für die Demokratie: Die Bilder der Demonstration in Walkenried Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten in Walkenried am Wochenende zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten in Walkenried am Wochenende zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten am Wochenende in Walkenried zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten am Wochenende in Walkenried zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten in Walkenried am Wochenende zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten am Wochenende in Walkenried zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus - unter diesem Motto demonstrierten am Wochenende in Walkenried zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner. © privat | Privat 1 / 7

Die Erklärung des Bündnisses „Bunt vernetzt“ soll zunächst vor allem aufwecken und für das Thema sensibilisieren. Sie sei außerdem eine Gelegenheit, sich gemeinsam zu positionieren und sich zur Bewahrung der demokratischen Grundordnung zu verpflichten: „Nur wenn wir gemeinsam für unsere Werte einstehen, können wir diese bewahren“, betonen die Verantwortlichen ausdrücklich.

So wird das Projekt unterstützt: Unterstützt wird das Bündnis vom Landkreis Göttingen. Dieser fördert Projekte für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und hat erst kürzlich mit einer „Handreichung im Umgang mit der extremen Rechten“ Kommunen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zum Schutz unserer demokratischen Werte aufgerufen.

Ein weiteres Ziel laut der Pressemitteilung von „Bunt vernetzt“ ist es, der Raumnahme und Normalisierung von Rechtspopulismus bis hin zu Rechtsextremismus entgegenzuwirken. Hierzu hat die Gruppe bereits ein internes Argumentationstraining absolviert. „Das Bündnis möchte sich, ganz seinem Namen entsprechend, als Netzwerk und Kooperationspartner anderer Zusammenschlüsse verstehen, darunter unter anderem „Bunt statt Braun Osterode“ als Teil des Aktionsbündnisses Südniedersachsen. Viele Mitglieder von „Bunt vernetzt“ haben auch an den in der Region stattgefundenen Demonstrationen teilgenommen. Positiv wurde auch die kürzlich initiierte Demonstration in der Gemeinde Walkenried wahrgenommen.

Aktionen und Informationen rund um das Thema:

Weitere Informationen zum Bündnis aus Walkenried:

Auf der Homepage - www.bunt-vernetzt.de - erhalten Interessierte weitere Informationen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. View this post on Instagram A post shared by Harz Kurier (@harzkurier) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch interessant