Walkenried. Vandalismus trifft Gemeindekasse: Randalierer demolieren Wartehäuschen im Südharz. Ein Täter kann gefasst werden.

Gleich fünf Bushaltestellen im Südharz wurden in der Nacht zum 5. September 2023 zur Zielscheibe von unbekannten Randalierern. Konkret wurden die Glasscheiben der Haltestellen in Bad Sachsa in der Bahnhofstraße, in Neuhof in der Langen Straße (2), in Wieda in der Südstraße sowie in Walkenried in der Nordhäuserstraße an mehreren Seiten brachial eingeschlagen und zerstört. In der Einheitsgemeinde sind die Schäden bislang noch nicht beseitigt. Doch das soll jetzt bald geschehen - was die Kommune einiges kosten wird.