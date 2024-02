Pöhlde. Staatsschutz ermittelt nach Vorfällen vor Weihnachten in der „Post“ in Pöhlde. Auswirkung auf Rosenmontagsumzug im Dorf und Karneval. Was vorgefallen ist:

„L‘Amour Toujours“: Der Hit-Song von Gigi D’Agostino wird beim Pöhlder Rosenmontagszug nicht zu hören sein. Die Vorsitzende des Pöhlder Carneval Club (PCC) Sarah Kreiner, hat es den Wagenbauern und anderen Teilnehmern des Zuges in einer internen Anweisung, die dem Harz Kurier vorliegt, verboten. Telefonisch bestätigt sie die Information.