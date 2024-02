Walkenried. Nie mehr Wartezimmer: Diese Dienstleistungen bietet die Verwaltung in Walkenried digital an. Ein Erfolgsmodell, das ausgebaut wird.

Einen Hund anmelden, ein SEPA-Mandat erteilen oder sowie Geburts- bzw. Sterbeurkunde beantragen – all dies und noch viel mehr können Bürgerinnen und Bürger aus Walkenried, Wieda und Zorge im Digitalen Rathaus der Gemeindeverwaltung. Seit dem 1. August 2023 stehen die Funktionen zur Verfügung - und sie sind laut Bürgermeister Lars Deiters ein Erfolg. Davor mussten die Einwohnerinnen und Einwohner für die genannten und viele andere Verwaltungsleistungen direkt im Rathaus vorstellig werden - oder alternativ diese durch (hand)schriftliches Ausfüllen von Vordrucken, welche anschließend per Post oder E-Mail an die Gemeindeverwaltung versandt wurden, übermitteln.