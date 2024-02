Osterode. In einer Disco in Pöhlde werden rechtsradikale Parolen gerufen. Das ist alles andere als ein Kavaliersdelikt, findet Redakteur Robert Koch.

Dass auf bekannte Melodien andere Texte und Zeilen gedichtet werden, ist nun wahrlich keine Neuigkeit. Man denke nur an die Fangesänge in den Fußballstadien, bei denen häufig bekannte Popsongs umgewandelt und umgetextet werden. Im Fall von „L‘Amour toujours“ ist die Tragweite allerdings eine ganz andere. Die skandierten Parolen zu dem Hit des Italieners Gigi D‘Agostino fallen klar und deutlich erkennbar in den Bereich rassistisch und ausländerfeindlich, der Tatbestand der Volksverhetzung dürfte erfüllt sein.