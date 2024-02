Bad Lauterberg. Ein Bündnis aus dem Südharz ruft in Bad Lauterberg zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. So ist der Ablauf geplant.

In ganz Deutschland finden aktuell Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt – jetzt wollen sich auch in Bad Lauterberg Bürgerinnen und Bürger klar positionieren. Ein Bündnis von örtlichen Vereinen und Organisationen unter Federführung des SPD-Ortsvereins Bad Lauterberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet, aber auch weitere Interessierte aus dem Südharz dazu am Sonntag, 11. Februar 2024, ein. „Ich halte es für wichtig, auch hier bei uns in Bad Lauterberg ein Zeichen dagegenzusetzen“, erklärt Nils Gehrke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Lauterberg und ergänzt: „Die Rechtsextremen wähnten sich in der Mehrheit, als wahre Vertreter des Volkes, doch zeigen die vergangenen Tage, wie sehr sie falschliegen.“

Nach kurzer Rücksprache mit dem Vorstand des Ortsvereins und Kontaktaufnahme zu Verbänden und Vereinen wurde schnell klar, dass auch in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen Barbis, Bartolfelde und Osterhagen großes Interesse daran besteht, ein solches Zeichen zu setzen. Es brauchte nur noch jemanden, der das Ganze auf den Weg bringt, wodurch der Ortsverein als Veranstalter ins Spiel kam.

Lasst uns also alle gemeinsam ein Zeichen setzen. Für unsere Demokratie, für Vielfalt und Toleranz. Nils Gehrke - Organisator

„Lasst uns also alle gemeinsam ein Zeichen setzen. Für unsere Demokratie, für Vielfalt und Toleranz. Und lasst uns allen, die für Menschenhass und Ausgrenzung stehen, sagen: Wir sind viel mehr!“, so der Aufruf von Nils Gehrke, dem sich unter anderem auch der MTV Lauterberg und der Kulturkreis anschloss. „Es geht hierbei aber nicht um irgendwelche Parteipolitik, sondern um unsere Demokratie im Allgemeinen.“ stellt Gehrke klar. „Ich würde mich daher sehr freuen, wenn sich viele weitere Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und örtliche demokratische Parteien unserem Aufruf anschließen.“

So ist der Ablauf der Demonstration in Bad Lauterberg im Harz geplant

Geplant ist der Start der Demonstration am 11. Februar 2024, um 15 Uhr an der Butterbergstraße, Ecke Wiesenbek. Von dort aus soll es über die Gehwege Richtung Postplatz gehen und dann über die Hauptstraße Richtung Kirchparkplatz, auf dem die Kundgebung erfolgen soll. Als Redner konnten bisher der Landtagsabgeordnete Alexander Saade (SPD) gewonnen werden sowie verschiedene Vertreter demokratischer Verbände, wie etwa „DemokraTeaTime“. Auch die Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) möchten sich beteiligen.

