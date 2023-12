Osterode. Welche Nachrichten bewegen die Menschen im Harz und der Region Osterode 2023 am meisten? Wir werfen einen Blick in unsere Auswertung.

Das Jahr 2023 geht zu Ende - traditionell werfen viele Menschen nun gerne einen Blick zurück und lassen das Geschehene Revue passieren. Was ist passiert? Was bewegte uns? Was hätte besser laufen können und was haben wir gelernt?

Auch beim Harz Kurier arbeiten wir täglich daran, Ihnen mit unseren Artikeln und den vielen anderen Inhalten bei der Einordnung von Nachrichten und der Orientierung im Alltag zu helfen. 2023 haben wir dabei im Laufe des Jahres große Teile unserer Arbeitsweise umgestellt und so mehr Leser erreicht: benutzerfreundlichere Software für die Redakteure, unsere neue News-App, endlich ein Instagram-Kanal, ein moderneres Design für das Nachrichtenportal harzkurier.de, der aufgefrischte Newsletter und nicht zuletzt das Mitdenken der Lesebedürfnisse erleichtern uns und damit hoffentlich auch Ihnen das Leben.

Das führt allerdings auch dazu, dass die folgende Auflistung nicht hundertprozentig vergleichbar ist. Zur Einordnung taugt sie aber allemal. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern.

Übersicht: Die 10 meistgelesenen Nachrichten 2023 im Harz

Platz 1. Das Hotel „Romantischer Winkel“ aus Bad Sachsa ist Mitte November einer von vier Premier-Finalisten beim „Großen Preis des Mittelstandes“ - und gehört damit zu den besten Unternehmen Deutschlands. Ein Erfolg und eine große Ehre für das familiengeführte Hotel im Harz.

Platz 2. Ein Unwetter zieht zum Jahresende im Harz auf und sorgt rund um die Weihnachtsfeiertage für Dauerregen und Hochwasser, auch in der Region Osterode. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Wir begleiten die Ereignisse aktuell in unserem Newsblog.

Platz 3. Die Eröffnung des neuen Harzturms auf Torfhaus rückt im Oktober nach Verzögerungen näher. Was bietet die neue Top-Attraktion im Harz? Und was kostet ein Ticket?

Platz 4. Gemütlich, urig, rustikal: Nach einer Wanderung im Harz wünschen sich viele Wanderer eine Einkehrmöglichkeit. Wir geben Tipps für die schönsten Waldgaststätten - natürlich auch im Altkreis Osterode.

Platz 5. Anfang November öffnet der Harzturm endlich - und wird gleich wieder geschlossen. Schuld ist starker Wind. Die neue Sehenswürdigkeit im Harz ist aber auch noch nicht fertig.

Platz 6. Kurz vor Weihnachten dann nochmal „Rowi“, wie das Fünf-Sterne-Hotel in Bad Sachsa auch liebevoll genannt wird. Im Ranking der „101 besten Hotels Deutschland 2023/2024“ wird der Romantische Winkel mit einem „Ausgezeichnet“ aufgeführt und in seiner Kategorie auf dem sechsten Platz eingestuft.

Platz 7. Die Nachricht schockiert im Sommer den Südharz: Das Altenpflegeheim Haus Feierabend in Bad Sachsa schließt. Vor Ort herrschen Wut und Enttäuschung, wie in unserem Artikel deutlich wird.

Platz 8. Ein Großbrand bei McDonald’s in Osterode führt im Mai unsere Berichterstattung an. Wir fragen nach, was in der Brandnacht passiert ist und was der Inhaber zur Zukunft der Filiale sagt.

Platz 9. Der Weihnachtsstress wird zu viel? Warum ein Besuch der Krippenweihnacht in Wieda fast schon meditativen Charakter hat: unser Einblick in das Weihnachtsdorf im Südharz.

Platz 10. Nicht nur Regen bringt Sturm Zoltan zu Weihnachten 2023, kurzzeitig fällt auch Schnee. Die Straßen sind so glatt, dass in Bad Sachsa ein Räumfahrzeug beim Winterdienst wegrutscht.

Der Harz Kurier wünscht Ihnen und Ihren Lieben alles Gute für das neue Jahr 2024!

