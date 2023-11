Bad Sachsa. Das Hotel Romantischer Winkel aus Bad Sachsa ist Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“. So schwer ist der Preis zu erhalten.

Große Ehre für das Team vom Wellness Resort Romantischer Winkel (Rowi). Das im Jahr 1978 eröffnete und familiengeführte 5-Sterne-Hotel aus Bad Sachsa ist nur einer von vier Unternehmen in Deutschland überhaupt in diesem Jahr als Premier-Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet worden. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene Preis gilt deutschlandweit als die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung, die an Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen vergeben wird.

Hotel aus Bad Sachsa setzt Erolgsgeschichte fort

Mit der jetzigen Auszeichnung setzt sich für die „Oelkers Hotel Betriebs GmbH“ eine Erfolgsgeschichte fort: Seit dem Jahr 2008 wurde das Unternehmen jedes Jahr für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert und im Jahr 2010 erst als Finalist, 2013 schließlich als „Preisträger“ für Niedersachsen ausgezeichnet. Im Jahr 2018 bekam das Unternehmen die Ehrenplakette und im Oktober 2023 erfolgte nun mit der Verleihung des Premier-Finalisten bereits die zweite Auszeichnung auf Bundesebene.

Die Bundes-Fachjury vergibt die Auszeichnungen anhand der Kernfaktoren Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Innovation und Modernisierung, soziales Engagement in der Region sowie Service und Kundennähe.

„Dieser Preis gilt besonders unseren Mitarbeitern, die von Herzen Gastgeber sind und den RoWi zu dem Ort machen, der er ist: einem Zuhause. Außerdem möchten wir euch danken, liebe Gäste. Durch eure Treue und ehrliches Feedback können wir immer weiter wachsen und uns verbessern, was diesen Preis erst möglich gemacht hat“, erklärt das Row-Inhaberehepaar Nora und Josef Oelkers.

Das ist die Oskar-Patzelt-Stiftung:

Die Oskar-Patzelt-Stiftung ist eine Stiftung, die seit 1998 existiert und sich laut Eigendarstellung der Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsausbildung widmet.

Die Gremien der Stiftung arbeiten ehrenamtlich. Inklusive der ca. 50 regionale Servicestellen und 13 Jurys mit insgesamt rund 100 Juroren sind mehr als 200 Ehrenamtliche aktiv.

Die jährlichen Gesamtleistungen von circa 1,8 Millionen Euro ist privat finanziert.

Das ist der „Große Preis des Mittelstandes“:

Seit dem Jahr 2002 wird der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ bundesweit ausgeschrieben.

Der Wettbewerb ist mit jährlich knapp 5.000 nominierten Firmen seit Jahren der resonanzstärkste Wirtschaftswettbewerb Deutschlands.

Im Wettbewerb werden die Unternehmen nicht nur nach einzelnen, betriebstwirtschaftluchen Kriterien bewertet, sondern in ihrer Gesamtheits als Unternehmen und in ihrer Rolle in der Gesellschaft. Dem dienen sieben Kennziffern sowie 50 qualitative Fragen in fünf Kriterien.

Die für den 29. Wettbewerb im Jahr 2023 nominierten 4.075 Unternehmen beschäftigten nach Analyse zum Ende des Jahres 2022 knapp eine Million Mitarbeiter. Zudem schufen sie in den vergangenen fünf Jahren ca. 10.000 neue Ausbildungsplätze und bildeten etwa 50.000 junge Menschen aus.

