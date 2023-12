Bad Sachsa. Erfolg für die Hotellerie in Bad Sachsa: Der Romantische Winkel kann mit dem „Who ist Who“ der Besten des Landes konkurrieren.

Was für ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für das Team vom Hotel Romantischer Winkel (Rowi) in Bad Sachsa und für die Inhaber Nora und Josef Oelkers: Im Ranking der „101 besten Hotels Deutschland 2023/2024“ wird das Rowi mit einem „Ausgezeichnet“ aufgeführt und in der Kategorie „Luxury-Family-Resorts“ mit seiner Bewertung auf Platz 6 eingestuft. Eine sehr besondere Auszeichnung das Hotel im Südharz, misst man sich im Ranking doch mit dem „Who is Who“ der Premium Hotellerie Deutschlands.