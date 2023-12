Bad Sachsa. Schneefall sorgt in Bad Sachsa für einen Dauereinsatz des Bauhofes. Die Straßen sind so glatt, dass es zu diesem Problem kommt.

Das Weihnachtswochenende wird in Deutschland überwiegend nass: Nach Sturmtief „Zoltan“ ist weiterhin mit viel Regen, aber auch Schnee zu rechnen. Im Südharz sind daher ab den frühen Morgenstunden des Samstags, in denen zum Teil ergiebiger Schneefall einsetzte, die Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Die Polizei warnte am Vormittag auch vor glatten Straßen. In Bad Sachsa kam es beim Winterdienst sogar zu einem Unfall beim Räumen auf schneeglatter Straße.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. ️ Aufgrund der Witterungsbedingungen gibt es derzeit #Verkehrsbehinderungen im Südharz.



️ Bitte fahrt besonders vorsichtig️Die Straßen sind glatt und zum Teil noch nicht geräumt. ️ pic.twitter.com/fecqYtkH6r — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) December 23, 2023 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Viel Arbeit in Bad Sachsa für den Bauhof: Erst das Hochwasser kontrollieren, dann Winterdienst fahren

Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag beim Winterdienst in der Waldstraße in Bad Sachsa. Wie Bauamtsleiter Gerhard Grundei gegenüber dem Harz Kurier erklärte, waren gleich zwei Räumfahrzeuge bei ihrem Einsatz ins Rutschen gekommen. „Das war hoch gefährlich, zum Glück ist aber niemanden etwas passiert.“

Das Räumschild eines Winterdienst-Fahrzeuges geriet bei einem Unfall in Bad Sachsa in einen Zaun. © Stadt Bad Sachsa | Gerhard Grundei

Für die Mitarbeiter auf dem Bauhof sind es bislang extreme Tage. Seit 6 Uhr befand man sich im Stadtgebiet von Bad Sachsa bei der Kontrolle wegen möglicher Hochwasser. Dann setzte auch in der Uffestadt der Schneefall ein, sodass seit ca. 8.40 Uhr der gesamte Bauhof mit allen Fahrzeugen inklusive der beauftragten Firmen im Winterdienst unterwegs ist.

Auch interessant

Winterdienst im Harz: Wann müssen Hausbesitzer Schnee schippen? Von Thorsten Berthold

Mittlerweile habe sich die Lage aber wieder entspannt. Es kommt zwar immer noch vereinzelt zu Schneeschauern, die Straßen im Südharz sind aber wieder frei. „In Bad Sachsa haben wir nur noch Regen und freie Straßen, aber auf dem Ravensberg liegt viel Schnee“, erklärt Gerhard Grundei am Mittag weiter.

Unwetter in Osterode und dem Südharz: alle Informationen im Newsblog

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Unwetter im Altkreis Osterode sind auch in unserem Newsblog nachzulesen.

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.