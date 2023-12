Osterode. Der Harz Kurier hat einen neuen kostenlosen Newsletter. Bei HK Kompakt geht es jeden Tag um die aktuellen News. Diese Vorteile haben Leser.

Ab sofort gibt es beim Harz Kurier einen neuen Newsletter, der Ihnen als Leser und Leserinnen von montags bis freitags jeden Tag einen Überblick über die spannendsten News des Tages gibt. Mit HK Kompakt tritt der Harz Kurier noch näher an Sie heran. Jeden Tag stellt Ihnen ein Redaktionsmitglied die Nachrichten des Tages vor, ordnet Geschehnisse ein und gibt exklusive Einblicke in unsere Arbeit. Geschichten aus dem Redaktionsalltag, die Hintergründe zu aufwendigen Recherchen und lustige Anekdoten von Terminen.

Wer interessiert ist, kann ganz einfach unter diesem Link den neuen, kostenlosen Harz Kurier Newsletter abonnieren und erhält HK Kompakt jeden Wochentag.

Das sind die Vorteile vom neuen Harz Kurier Newsletter

Mit HK Kompakt erhalten Sie nicht nur einen kurzen und knackigen Überblick über die aktuellen News im Altkreis Osterode, es gibt auch exklusive Vorteile als Abonnent. Mindestens einmal die Woche stellen wir einen HK-Plus-Artikel für unsere Newsletter-Follower mehre Tage vor die Paywall. So können sie kostenlos Artikel lesen, die regulär hinter einer Bezahlschranke versteckt wären.

Uns beim Harz Kurier ist es wichtig, mit Ihnen - unseren Lesern und Leserinnen - in Kontakt zu treten. In diesem Sinne wollen wir als Redakteurinnen und Redakteure auch bei HK Kompakt mehr Gesicht zeigen und Ihnen die Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Jede Ausgabe unseres neuen Newsletters wird von einem Redaktionsmitglied gestaltet. Sie haben die Möglichkeit, uns Rückmeldung zu geben: ganz einfach per E-Mail.

Das Team der Redaktion vom Harz Kurier. © FMN | Mark Härtl

Der Harz Kurier hat auch online viele Angebote

Neben unserer Tageszeitung bieten wir Ihnen auch immer digitale Angebote an. Das ist unerlässlich, damit wir auch in einer wandelnden Welt zukunftsfähig bleiben können. Immer mehr von Ihnen suchen Ihre Nachrichten nicht im Print, sondern im Internet oder auf Social Media.

Aus diesem Grund können Sie unsere News auch bei Facebook oder Instagram lesen. Ebenfalls haben wir seit einigen Monaten eine neue Handy-App, auf der Sie die Nachrichten aus dem Altkreis Osterode ganz bequem auf dem Smartphone lesen.

Wer bereits Kunde unserer gedruckten Zeitung ist, kann die App nach einmaliger, kostenloser Premium-Registrierung nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter https://www.harzkurier.de/freischalten. Und natürlich sind die Inhalte der App nach dem Download auch für alle voll umfänglich nutzbar, die bereits ein digitales Abo für den Harz Kurier haben.