Wieda. Warum ein Besuch der Krippenweihnacht in Wieda fast schon meditativen Charakter hat: Einblick in das Weihnachtsdorf im Südharz.

Advent, Weihnachten, besinnliche Tage im Kreise von Familie und Freunden, die Wochen der großen emotionalen Momente. Das ist es, was die Menschen sich in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 2. Weihnachtstag erhoffen. Doch gibt es das überhaupt? Dieses ideale Bild, das jetzt wieder in jedem Werbespot genutzt beziehungsweise suggeriert wird? Ja, das gibt es. Im Südharz, genauer gesagt in Wieda.