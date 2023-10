Torfhaus. Während das „Harzer Hexenreich“ Rothesütte noch eine Großbaustelle ist, rückt die Eröffnung des Harzturms näher. Auch die Eintrittspreise stehen fest.

Der 65 Meter hohe Harzturm in Torfhaus soll am 1. November 2023 offiziell eröffnet werden, tags darauf beginnt der Betrieb. Wie die Harzturm GmbH mitteilte, werde dank des Turms fortan ein „neues Kapitel Tourismusgeschichte an einem Ort mit großer Strahlkraft“ geschrieben.