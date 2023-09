Osterode Salztal Paradies in Bad Sachsa, B27-Bauarbeiten bei Roringen, Einschulung im Altkreis Osterode und mehr - die beliebtesten Artikel dieser Woche.

Am meisten interessierten die Leserinnen und Leser des Harz Kurier die geplanten Investitionen im Spaßbad Salztal Paradies in Bad Sachsa.

Besser informiert Best of Osterode & Harz: Die Top-Themen der Woche

Zeit für einen kurzen Rückblick: Das waren Ihre beliebtesten Artikel in der ersten September-Woche 2023.

1. Die Entscheidung ist getroffen: Die InterSPA-Gruppe mit Sitz in Stuttgart wird ab dem 1. November 2023 neuer Betreiber des Erlebnisbads Salztal Paradies in Bad Sachsa. Die Gruppe will das Spaßbad im Südharz weiter modernisieren und zudem ein komplett neues Hotel bauen. Insgesamt sollen 49 Millionen Euro investiert werden: Das ist alles geplant.

2. Umwege und lange Ampelphasen: Die Geduld der Autofahrer aus dem Altkreis Osterode wird nach und ab Göttingen derzeit hart strapaziert. Lichtblick: Die Baustelle auf der B27 im Bereich Roringen geht gut voran. Lesen Sie, wie es hier aktuell aussieht und wie lange die Bauarbeiten noch dauern.

3. Zum neuen Schuljahr haben wieder viele neue Erstklässler ihre Schullaufbahn begonnen. Die Fotos der Einschulungen 2023 im Altkreis Osterode am Harz haben wir hier für unsere Leser zusammengetragen.

4. Dieser Adler aus Schweden ist nicht nur bis in den Harz geflogen, sondern auch in die überregionale Presse: Eine Frau fand den unterernährten Vogel bei Walkenried, fast 1.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Das Tier hat dabei Glück im Unglück gehabt - so geht es jetzt für den schwedischen Fischadler im Harz weiter.

Wir hoffen, Sie gut informiert zu haben und wünschen ein schönes Wochenende.

