Bad Lauterberg. Christopher Kroschke ist der neue Chef des Revita-Hotels in Bad Lauterberg im Harz. Kommen auf das Haus nun Veränderungen zu?

Der neue Chef des Revita-Hotels in Bad Lauterberg im Harz heißt Christopher Kroschke. Der 40-jährige Kaufmann und Hotelier übernimmt von dem Ehepaar Frank und Kathleen Seela, die das Hotel nach 47 Jahren zum 1. Januar 2024 in die jüngeren Hände übergeben haben, die übrigens auch zur Familie gehören: Kroschkes Großmutter war eine Seela. Das Revita-Hotel mit seinen 450 Betten und 190 Mitarbeitern, das gerade erst den Holidaycheck Award 2024 erhalten hat, ist nunmehr unter neuer Geschäftsführung, jedoch in dritter Unternehmergeneration weiter in Familienhand.