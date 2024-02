Bad Lauterberg. Nutzer einer Urlaubsplattform haben das Revita-Hotel in Bad Lauterberg im Harz mit am besten bewertet. Was den Hotelgästen besonders gefällt.

Das Revita-Hotel in Bad Lauterberg im Harz gehört zu den zehn beliebtesten Hotels in Niedersachsen und wurde mit dem internationalen Publikumspreis Holidaycheck Award 2024 ausgezeichnet. Auch der Romantische Winkel in Bad Sachsa hat den Preis erhalten und wurde sogar mit dem Gold Award gewürdigt.

„Dieser Award würdigt das Engagement zahlreicher Hoteliers und deren Mitarbeiter, die täglich mit Professionalität, Herzlichkeit und sehr guten Dienstleistungen die Wünsche der Gäste erfüllen“, teilt das Revita in einer Pressemitteilung mit. Auf der Basis von mehr als 2000 Urlaubsbewertungen in 2023 haben die Gäste das Revita-Hotel mit 97 Prozent weiterempfohlen - besonders gut bewerteten sie dabei das 3000 Quadratmeter großzügige Wellnessresort, den hervorragenden Service und die barrierefreien Zimmer.

Ehepaar Frank und Kathleen Seela, Hoteldirektor Thomas Hülsebusch, Holidaycheck Sales Manager Dragon Zovko und Geschäftsführer Christopher Kroschke bei der Übergabe des Holidaycheck Awards 2024 an das Revita-Hotel in Bad Lauterberg im Harz. © Foto Lindenberg | Foto Lindenberg

„Alles stimmig, Zimmer, Wellness und Entspannung top. Bloß nicht von der Außenansicht abschrecken lassen!!! 70er-Jahre-Bau“, schrieb etwa eine Nutzerin auf dem Portal Holidaycheck im Dezember. Eine weitere Bewertung von August liest sich so: „Immer wieder begeistert. Freundliches Personal. Man merkt, dass das Hotel privat geführt ist. Auf alle Wünsche wird eingegangen. Danke für einen schönen Aufenthalt.“ In mehreren Kommentaren wird deutlich, dass die Kommentatoren bereits mehrfach im Revita zu Gast waren und gerne wiederkommen.

