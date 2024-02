Osterode. 24-Jähriger gerät Sonntagnacht auf Höhe der Abfahrt Petershütte mit seinem Pkw ins Schleudern - und kracht in die Leitplanken.

Rund 10.000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Sonntag auf der B243 auf Höhe der Abfahrt Petershütte bei Osterode am Harz. Darüber informiert die Polizei am Sonntagmittag in einem Schreiben.

Demnach war gegen 0.42 Uhr ein 24-Jähriger auf der B243 von Herzberg aus kommend in Richtung Bad Grund unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet, zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit der Leitplanke kollidierte. „Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall nicht verletzt“, informiert die Polizei abschließend.

