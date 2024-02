Osterode. Ein Hubschrauber fliegt am Donnerstag über Osterode am Harz. Was ist passiert?

Ein Hubschrauber ist am Donnerstag, 15. Februar 2024, über Osterode am Harz im Einsatz gewesen.

Personensuche in Osterode am Harz - Hubschrauber im Einsatz

Das bestätigt die Polizei aus Osterode auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach handelte es sich um eine Personensuche.

Wir berichten weiter, sollten weitere Informationen zum Hintergrund vorliegen.

