Events Schlager, Stadtfest, Eurovision: Das steht im Mai in Osterode an

Auch wenn der Frühling dieses Jahr ein wenig auf sich warten lies, stehen im Mai nun viele Events in Osterode an. Hier haben wir die wichtigsten Termine zusammengetragen:

Freitag, 5. Mai: In der ersten Maiwoche macht der Europäische Protesttag für Menschen mit Behinderung den Auftakt. Das Aktionsbündnis „Inklusives Göttingen“ lädt am 5. Mai von 11 bis 14 Uhr zu dem „Markt der Teilhabe-Möglichkeiten“ auf dem Kornmarkt in Osterode ein. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Stände zum Thema Inklusion und Leben mit Behinderung besuchen und einen Parcours für Elektromobile und Rollstühle ausprobieren.

Samstag, 6. Mai: Premiere für die erste Osteroder Blaulichtmeile. Vom Martin-Luther-Platz bis zum Brauhausplatz informieren die Feuerwehren, das THW, die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz, die DLRG und viele weitere ihre Arbeit. Sie wollen dabei über ihre Arbeit aufklären und sich auch dem Nachwuchs als Arbeitgeber und Ehrenamt präsentieren: https://vtm-osterode.de/veranstaltung/osteroder-blaulichtmeile-2023/

Am Samstag, 6. Mai, findet die erste Blaulichtmeile der Stadt Osterode statt. Zahlreiche Akteure -- von Feuerwehr, Polizei, THW oder DLRG -- präsentieren ihre Arbeit in der Osteroder Altstadt. Foto: Stadt Osterode

Ebenfalls am 6. Mai findet der Auftritt des Autors und Kabarettisten Dietmar Wischmeyer in der Stadthalle Osterode statt. Um 20 Uhr stellt Wischmeyer sein Alter-Ego „Günther der Treckerfahrer“ mit seinem Programm „Jahreshauptversammlung“ vor. Karten gibt es unter anderem auch im Service-Center des Harz Kuriers im Osteroder Gipsmühlenweg.

Samstag, 13. Mai: Die Metal Band Lord of the Lost repräsentiert Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool dieses Jahr – mit ihrem Schlagzeuger Niklas Kahl ist ein waschechter Osteroder mit von der Partie. Zum Anlass dieses Events veranstaltet die Kulturschmiede Osterode ein Public Viewing zusammen mit der Wartbergschule. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Freitag, 19. Mai: Das Highlight des Frühjahres in Osterode wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Stadtfest in Osterode sein. Drei Tage, Freitag bis Sonntag, 21. Mai, findet das Fest in der Altstadt Osterodes statt und bietet für alle Geschmäcker etwas. Wortwörtlich: Ein französischer Markt, viele Foodtrucks und ein Mittelaltermarkt decken so ziemlich die gesamte kulinarischen Bandbreite ab. Parcours für Kinder, zahlreiche Bands mit Musik aller Art – darunter auch Irish Folk – umrahmen die dreitägige Party.

Nach Himmelfahrt 2023 will die Stadt Osterode endlich wieder groß feiern: Auf dem Stadtfest sollen auch die freundschaftliche Verbindung ins französische Armentières und 800 Jahre Stadtrecht gefeiert werden. Foto: Stadt Osterode

Sonntag, 21. Mai: Nicht nur das Stadtfest wird am Sonntag für schöne Töne in Osterode sorgen. Auch die Internationalen Händel Festspiele, die in Osterode gastieren, werden ihren Teil zum Sound der Stadt beitragen. Das Ensemble filoBarocco tritt am Sonntag zusammen mit dem Chor der Musikgemeinde Osterode in der Stadthalle auf. Gemeinsam spielen sie Ouvertüren, Suiten und Fantasien über griechische Melodien und Händel Sonaten.

Samstag, 27. Mai: Die Plakate überall in der Stadt künden es bereits an: Die „Mega Schlager Party“ steigt ab 19 Uhr in der Stadthalle, Einlass schon um 18 Uhr. Als Headliner fungieren die Amigos, neben ihnen treten aber auch Daniela Alfinitio – Tochter des Amigo-Sängers Bernd – und die Band Die Schlagerpiloten auf. Schenkt man den Konzertankündigungen Glauben, handelt es sich hierbei um das Dreigestirn des deutschen Schlagers. Fans dürfen gespannt sein.

Garantieren einen unvergesslichen Abend: Die Amigos. Foto: Agentur

Sonntag, 29. Mai: Mit „Zimmermann Heinrich“ die architektonischen Geheimnisse der Osteroder Altstadt erkunden, das geht am letzten Maiwochenende: „Heinrich erzählt von seinem Handwerk und zeigt alle Baustile vom späten Mittelalter bis zur Gründerzeit in unserer schönen Fachwerkstadt. Sie hören von besonderen Geschehnissen aus der Geschichte Osterodes, begegnen Eierstäben, Mann-Figuren, Knaggen und Feuerböcken.“, schreibt die Harzer Touristinformation auf ihrer Webseite. Die Führung beginnt um 14 Uhr vor der Touristinformation an der Stadtmauer. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag der Führung um 13 Uhr unter (05522) 318332 oder touristinfo@osterode.de erforderlich.

Donnerstag 1. Juni: Gleich am 1. Juni setzt sich dann eine Veranstaltungsreihe aus dem Mai fort: Der „Feierabend“ ist wieder zurück. Die erste Veranstaltung war bereits zu Anfang Mai – und wird wieder wie einst monatlich fortgesetzt. An jedem ersten Donnerstag von Mai bis September wird erneut das Areal an der St. Aegidien-Marktkirche Treffpunkt sein, um mit Freunden zu klönen, gemeinsam Musik zu hören und einfach eine gute Zeit zu haben. Der Feierabend findet immer von 17 bis 20 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz statt – der Eintritt ist frei.

