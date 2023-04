Endlich feste feiern: Osterode plant großes Stadtfest im Mai

Im Mai will Osterode zeigen was es kann: Vom Freitag, 19., bis zum Sonntag, 21. Mai, also direkt nach Himmelfahrt, plant die Stadt ein großes Stadtfest, mit Musik, Streetfood, Mittelaltermarkt und verkaufsoffenem Sonntag in der Altstadt. Das gab die Stadt am Freitag offiziell auf einer Pressekonferenz bekannt.

Anlass dazu geben gleich zwei Jubiläen, die sich 2023 jähren: Zum einen die seit 60 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zum französischen Armentières, zum anderen die vor 800 Jahren, im Jahre 1223, verliehenen Stadtrechte an Osterode am Harz.

Thematisch soll das Programm des Stadtfestes an diese Jubiläen anknüpfen: Ein Mittelaltermark auf dem Martin-Luther-Platz wird den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, Geschichte live zu erleben und auch zu erfahren, wie Osterode zu seinem Stadtrecht kam – ein französischer Markt in der Marientorstraße stellt dann die Verbindung zur in Nordfrankreich her.

Begeisterung in Osterode

Nach fast drei Jahren Pandemie und eingeschränkten Möglichkeiten für öffentliche Veranstaltungen sei die Stadt jetzt heiß auf Feiern dieser Art, ist Bürgermeister Jens Augat (SPD) überzeugt.

Das habe man auch bei der Kontaktaufnahme mit den Sponsoren, Ständen und den Geschäften in der Stadt gemerkt, wie Franziska Aulich vom Stadtmarketing berichtet: „Mein Gefühl ist, die Leute sind durstig auf Veranstaltungen wie dieser – auch im Handel haben wir es gespürt.“

Das mag auch der Grund sein, warum das Fest am Ende immer größer wurde in seiner Konzeption. Zu Anfangs waren lediglich Stände auf dem Kornmarkt und dem Martin-Luther-Platz angedacht, doch das Fest habe sich wie von selbst immer weiter ausgedehnt, berichten Augat und Aulich. Jetzt sei es wirklich ein umfassendes Altstadtfest geworden.

Buntes Programm in der Altstadt

Der Bürgermeister ist stolz auf sein Team, dass es gelungen ist, dieses Fest auf die Beine zu stellen. Es soll ein Neustart werden, für ein großes jährlich wiederkehrendes Stadtfest, wie es einst mit den „Drei freundlichen Tagen“ bereits für Osterode existierte.

„Ich habe immer gesagt, Osterode braucht wieder ein Stadtfest – schon vor zwei Jahren als wir angefangen haben, über das Stadtrecht-Jubiläum und die französische Delegation zu sprechen, haben wir überlegt, wie wir das verbinden können.“

Pop, Schlager und Irish Folk

In den nächsten Tagen will die Stadt anfangen, für das Programm die Trommel zu rühren. Nach der bisherigen Planung, soll das Fest am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr auf dem Kornmarkt eröffnet werden. Dort wird die große Bühne aufgestellt, auf der Acts wie „Hit Radio Show“ und die Band „Kokas“ auftreten sollen. Rund herum werden dann Streetfoodstände ihre Aufstellung finden.

Auf weiteren Bühnen sollen Schlager und Irish Folk gespielt werden. Damit Kinder auf dem Stadtfest nicht zu kurz kommen, sind mehrere Veranstaltungen, Theatervorführungen und Attraktionen nur für sie ausgelegt, wie Franziska Aulich betont. Ein Highlight soll der „Ninja-Warrior-Parcours“ des Aloha werden, wie Aulich abschließend berichtet.

