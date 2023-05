Veranstaltungsreihe in Osterode: Es ist wieder Feierabend!

Osterode. Vom Donnerstag, 4. Mai, an kehrt das monatlich stattfindende Event wieder auf den Martin-Luther-Platz in Osterode zurück.

Die Veranstaltungsreihe „Feierabend“ gibt es schon seit 2018. Nachdem im vergangenen Oktober letztmalig auf dem Osteroder Martin-Luther-Platz gefeiert wurde, kehrt das beliebte Event nun zurück, um den Frühling zu begrüßen.

An jedem ersten Donnerstag von Mai bis September wird erneut das Areal an der St. Aegidien-Marktkirche Treffpunkt sein, um mit Freunden zu klönen, gemeinsam Musik zu hören und einfach eine gute Zeit zu haben. „Auch in diesem Jahr konnten wir wieder fünf neue Bands oder Musiker für unseren ‘Feierabend’ gewinnen“, berichtet Monika Wendt, verantwortliche Organisatorin des Events seitens der Stadt Osterode am Harz. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf musikalische Umrahmung von „Kusheva“, „Null Peilung“, „Dustpipe“, „Aus der Not“ sowie Andreas Leinemann freuen. „Wann wer auftritt, verraten wir aber nicht, das soll eine Überraschung bleiben“, erklärt Wendt mit einem Augenzwinkern.

Für entsprechende Kinderbespaßung sei ebenfalls gesorgt. „Ich freue mich schon sehr darauf, dass es mit dem ‘Feierabend’ nach der Winterpause wieder losgeht. Ich bin stolz und auch sehr dankbar auf die geleistete Arbeit, die hinter den Vorbereitungen steckt. Der ‘Feierabend’ ist ein tolles Format, um miteinander ins Gespräch zu kommen“, fügt Bürgermeister Jens Augat hinzu. Die Stadt Osterode am Harz gibt zudem als Veranstalter bekannt, dass es den „Feierabend“ wie im Oktober 2022 nicht geben würde, da es im Oktober schon zu kalt und feucht für die Instrumente gewesen sei und diese sich dadurch verstimmt hätten, wie Monika Wendt erklärte.

Folgende Termine seien vorgesehen: 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August und 7. September von jeweils 17 Uhr bis 20 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz bei freiem Eintritt.