Markt der Teilhabe-Möglichkeiten kommt nach Osterode

Das Aktionsbündnis „Inklusives Göttingen“ lädt am kommenden Freitag, 5. Mai, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr in Osterode zu dem „Markt der Teilhabe-Möglichkeiten“ ein, der auf dem Kornmarkt zu finden ist. In den drei Stunden wird ein buntes Rahmenprogramm geboten, aber auch Redebeiträge zu dem Thema „Für die Gleichstellung behinderter Menschen“, werden zu hören sein. Erstmals nach Osterode haben diese seit 1992 auch als „Aktionstag 5. Mai“ bekannte Veranstaltung, übrigens die Harz-Weser-Werke. Finanziell steht hinter dem Projekt die „Aktion Kinder“.

Ein kostenloser, rollstuhlgerechter Bus-Shuttle durch das Umland wird eingerichtet. „Schließlich möchten wir Menschen mit Behinderungen in der ganzen Region ermuntern, sich für mehr Teilhabe einzusetzen. Da lag es auf der Hand, dass wir Göttingen auch einmal verlassen und woanders Flagge zeigen“, sagt Erik Kleinfeldt, Mitarbeiter der Selbsthilfe Körperbehinderter, der den von Aktion Mensch geförderten Aktionstag koordiniert. Wer die Strecke und die Haltstellen des Busses wissen möchten, erfährt es unter der Rufnummer (05551) 5473312.

Den Besuchern, zu denen auch Osterode Bürgermeister Jens Augat und Landrat Marcel Riethig zählen, werden vielseitige Eindrücke, Informationen und Redebeiträge geboten. Auf der Bühne werden vor allem Menschen mit Behinderungen zu Wort kommen, um ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Grußworte und vielseitige Informationen

Nach den Grußworten von Marcel Riethig und Jens Augat werden Betroffene über ihre guten wie schlechten Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt berichten. Es wird aber auch Informationen über die Fördermöglichkeiten im Rahmen der beruflichen Teilhabe und die Mitbestimmungsmöglichkeiten in Werkstätten für behinderte Menschen geben. Außerdem werden Osterode und Bad Grund Einblicke zum Stand des geplanten gemeinsamen Behindertenbeirats geben.

Auf dem „Markt der (Teilhabe-) Möglichkeiten“ werden rund 20 Stände ein buntes Programm darbieten.

Unter anderem können in einem Parcours Elektromobile und Rollstühle vom Sanitätshaus „Sturm Aktiv“ ausprobiert werden. Die Wartbergschule stellt mit eigenen Eseln ihre tiergestützte Pädagogik vor. Der MTV Osterode/Lerbach ist mit seinen „Hobby Horses“ dabei („Hobby Horsing“ ist eine sportliche Freizeitaktivität mit einem Steckenpferd). Und im Projekt „Innovativer Brandschutz“ der Harz-Weser-Werke vermitteln Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an einem ausrangierten Feuerwehrauto, wie Brände verhütet und kontrolliert werden können.

Zudem sorgen die Wartbergschule und der Verein Lebensbaum für warme und kalte Speisen und Getränke. Auch spezielle Angebote für Kinder wird es geben.

Die Veranstalter freuen sich auf eine Vielzahl von Aktivitäten und noch mehr Besucher. „Das Thema Behinderung und Inklusion gehört einfach in die Mitte der Gesellschaft, denn Behinderung kann prinzipiell jeden Menschen treffen und betreffen“, gibt Kleinfeldt zu bedenken.