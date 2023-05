Personal krank, Auto kaputt: Müll bleibt im Südharz stehen

Walkenried. Entsorgungsfirma hat mehrere Problem bei der Abholung in Walkenried und Zorge. Die Touren werden nicht nachgeholt.

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und einem defekten Fahrzeug der Entsorgungsfirma Veolia konnten am Dienstag, 2. Mai, im Altkreis Osterode am Harz nicht alle im Auftrag der Dualen Systeme einzusammelnden Verpackungsabfälle und Wertstoffe entsorgt werden. Dies teilt die Kreisverwaltung in Göttingen mit.

Glas und gelbe Säcken können nicht eingesammelt werden

Die Glassammeltour und die Sammlung von gelben Wertstoffsäcken musste nach Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten abgebrochen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betroffen sind in Walkenried die Straße Wiedigshof (Glassammlung) sowie in Zorge die Straßen Kirchberg, Hohe Harzstraße und Elsbach (Glassammlung und Gelbe Säcke). Die Firma Veolia werde die Touren auch nicht nachholen können. Die Wertstoffe seien wieder auf das Grundstück zurückzuholen und würden bei der nächsten regulären Sammlung mitgenommen.

Abfallberatung steht für Informationen bereit

„Die kommunale Abfallentsorgung, besonders die Leerung der Restabfallbehälter, Kompost-, Saisonkomposttonnen und Papiertonnen, ist nicht betroffen. Diese Tonnen werden planmäßig entleert“, teilt die Kreisverwaltung ferner mit.

Für Rückfragen steht Ihnen die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522-9604777 oder E-Mail: abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!