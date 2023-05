Schützen feiern wieder im Altkreis Osterode

Räuberbanden müssen sie schon lange nicht mehr bekämpfen und auch ihre Dörfer und Städte nicht mehr als Bürgerwehren schützen - die Schützenvereine und Schützengesellschaften. Ihre Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück. Und ihr Training, das Wettschießen, verbinden sie seither mit Feierlichkeiten. Auch in diesem Jahr werden sie im Rahmen ihrer Schützenfeste wieder ihre Könige und Königinnen küren. Die Saison der Schützenfeste im Altkreis startet am Freitag, 5. Mai, mit dem Bartolfelder Schützenfest. Die Lauterberger beenden die Saison. Allerdings feiern sie kein Schützenfest, sondern ein Sommerfest. Mittendrin bitten die Herzberger Schützen am Pfingstwochenende auf den Festplatz.

Bei den Schützen ist nichts mehr, wie es mal war. Das merken die örtlichen Traditionsvereine deutlich. In der Kneippstadt hat man das Schützenfest daher umbenannt, außerdem wagt man, neue Wege einzuschlagen. Es läuft vom 18. bis 20. August, heißt jetzt Sommerfest und Vorsitzender Bernd Wiegand erklärt, warum: „Das Schützenfest ist hier negativ belegt.“ Ein weiteres Problem: „Wir bekommen kaum noch Schausteller für einen Festplatz, das lohnt sich für die gar nicht mehr.“

Sommer- statt Schützenfest in Bad Lauterberg

Folgerichtig entschieden die Bad Lauterberger Schützen: Dann gibt es auch keinen Festumzug zur Augenquelle – denn der würde ja dann auf einem leeren Festplatz einlaufen. Weiterhin konnten die Schützen im vergangenen Jahr nicht wirklich viele Gäste am Samstagabend begrüßen. Daher soll es nun in Bad Lauterberg ein Sommerfest geben, mit allen üblichen Programmpunkten und Schießwettbewerben, inklusive Vereinsschießen. „Der Samstagabend wird der Höhepunkt, den wollen wir auch bewerben“, kündigt Wiegand an. Musikalisch sind die Texas Roads dabei, die man schon von der Harz Mountains Ranch kennt. Zu späterer Stunde wird ein Andrea Berg Double auftreten.

Am Sonntag feiert der Sozialverband Lauterberg sein Sommerfest einfach bei den Schützen. Für beide Vereine soll das eine Win-win-Situation werden. Die SoVDler haben mit der geschlossenen Goldenen Aue ihr Stammhaus verloren. Die Schützen sind begeistert, wenn auch am Sonntagnachmittag viel los ist. Mit Bernd Wiegand freut sich auch SoVD-Vorsitzender Ulrich Helmboldt: „Wenn jeder sich ein wenig öffnet, dann geht das.“

Digitale Wende in Zorge?

Neue, außergewöhnliche Wege gehen – das stellt die Vereine vor Herausforderungen. Die Zorger Schützen haben diese aber angenommen.

Vorsitzender Andreas Block: „Wir haben die Digitalisierung voran getrieben.“ Sitzungen des Vorstandes gibt es jetzt online. Aus gutem Grund: Mehrere Posten konnten in der Vergangenheit nicht besetzt werden, bis sich nun ein Schatzmeister und eine Damenleiterin fanden. Ersterer kommt aber aus Baden-Württemberg, auch die Damenleiterin hätte einen weiten Anfahrtsweg. Dennoch ist aber nicht alles eitel Sonnenschein: „Wir brauchen auch helfende Vereinsmitglieder vor Ort.“ Block ist trotzdem erleichtert. Denn nach einigen vereinsinternen Problemen gibt es nun für die Zorger Schützen Licht am Ende des Tunnels. Das kann man dann auch mal feiern und das will man im Juli tun. „Für uns ist das wichtig und auch für den Ort ist das wichtig. In vielen Orten der Region sind die Schützenfeste ja die einzige große Veranstaltung. Am Ende ist es auch ein Baustein zur Vereinsfinanzierung.“

Antrommeln in Schwiegershausen

Das Schützenfest in Schwiegershausen beginnt am Pfingstsamstag, 27. Mai, um 9 Uhr mit dem Antrommeln. Um 12.30 Uhr beginnt Pfingstsonntag der Festumzug mit Barrikadensturm. Am Samstag, 3. Juni, stehen zuerst die Kinder im Mittelpunkt: Von 14 bis 16.30 Uhr steigt das Kinderfest. Zuvor zieht der Nachwuchs ab 13.30 Uhr in einem bunten Kinderumzug durch den Ort.

Einen weiteren Barrikadensturm gibt es Sonntag, 4. Juni, beim Festumzug ab 12.30 Uhr. Dieses Mal dann beim Junggesellenfähnrich. Ein „Großer Zapfenstreich“ läutet dann das Ende des Schützenfestes ein.

485. Herzberger Volks- und Schützenfest

„Das seit Jahrhunderten traditionelle Herzberger Volks- und Schützenfest wird auch 2023 unter der Leitung der Herzberger Schützengesellschaft am Pfingstwochenende in der Welfenstadt stattfinden. Das Herzberger Schützenfest ist mittlerweile das größte Schützenfest im Südharz und vielleicht auch in ganz Südniedersachsen“, wirbt die Schützengesellschaft für ihr großes Fest. Gefeiert wird von Samstag, 27. Mai, bis Dienstag, 3. Juni. Auf dem Festplatz geht es unter anderem rund in zahlreichen Fahrgeschäften.

Auch 2023 wird es wieder einige Highlights geben. Am Montag, 29. Mai, steht ab 14 Uhr der Kinderumzug ab Marktplatz an. Der Dienstag, 30. Mai, steht im Zeichen der Familien – mit Mini-Preisen von 14 bis 18 Uhr. Um 22 Uhr steigt dann das große Feuerwerk.

Chronologische Termine der Schützenfeste in unserer Region:

Bartolfelde: 5. bis 7. Mai

5. bis 7. Mai Osterhagen: 12. bis 14. Mai

12. bis 14. Mai Scharzfeld: 19. und 20. Mai

19. und 20. Mai Dorste: 27. Mai bis 4. Juni, 17. Juni Schüttenhoff verbrennen

27. Mai bis 4. Juni, 17. Juni Schüttenhoff verbrennen Herzberg: 25. Mai bis 3. Juni

25. Mai bis 3. Juni Schwiegershausen: 28./29. Mai und 3./4. Juni

28./29. Mai und 3./4. Juni Wulften: 28. und 29. Mai

28. und 29. Mai Eisdorf: 2. bis 4. Juni

2. bis 4. Juni Neuhof: 10. und 11. Juni

10. und 11. Juni Tettenborn: 24. und 25. Juni

24. und 25. Juni Barbis: 23. bis 26. Juni

23. bis 26. Juni Hörden: 23. bis 25. Juni

23. bis 25. Juni Wieda: 30. Juni bis 2. Juli

30. Juni bis 2. Juli Zorge: 7. bis 9. Juli

7. bis 9. Juli Bad Sachsa: 14. bis 16. Juli

14. bis 16. Juli Sieber: 28. Juli

28. Juli Walkenried: 11. bis 13. August

11. bis 13. August Bad Lauterberg Sommerfest: 18. bis 20. August

Alle Angaben ohne Gewähr. Sollte das Schützenfest 2023 Ihres Ortes hier nicht genannt sein, melden Sie uns den Termin bitte unter redaktion-harzkurier@funkemedien.de