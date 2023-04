Osterode In Osterode gemeinsam beim ESC für „Lord of the Lost“ mitfiebern

Ein Osteroder Musiker ist beim Eurovision Song Contest (ESC) mit dabei (wir berichteten) – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ist es! Und um das zu tun, lädt die Kulturschmiede Osterode zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein: Am Samstag, 13. Mai, können Bürgerinnen und Bürger gemeinsam den Auftritt von „Lord of the Lost“ beim ESC verfolgen. „Ein Stück Harz beim Eurovision Song Contest! Die Band ,Lord of the Lost’ hat es geschafft, das Finale vom ESC in Liverpool zu erreichen“, freut sich der Vorstand der Osteroder Kulturschmiede. „Mit an Bord ist Schlagzeuger Niklas Kahl aus Osterode. Einen solchen ESC-Erfolg hat es im Altkreis Osterode am Harz bisher noch nicht gegeben. Das wollen wir natürlich historisch festhalten und gebührend feiern.“

Syrisches Buffet

Das wolle man am 13. Mai in der Wartbergschule in Osterode tun. „Der ESC steht in diesem Jahr unter dem Motto ,United By Music’“, erklärt der Vorstand weiter. „Genau das wollen wir an diesem Abend verkörpern und zusammen die Übertragung des Events in vielfältiger Runde schauen.“ Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Sie sollen der Kreismusikschule zugute kommen. Schließlich habe sie den Grundstein für Niklas’ Karriere gelegt. Für das leibliche Wohl vor Ort sei gesorgt. In Zusammenarbeit mit befreundeten syrischen Familien in der Region werde es eine Auswahl syrischer Köstlichkeiten geben.

Auch ein Filmteam vom Norddeutschen Fernsehen wird vor Ort sein, um den Abend zu begleiten. Um 20 Uhr ist Einlass in die Aula unter dem Slogan „Einheit in Vielfalt“. Eine Viertelstunde später beginnt der Abend mit Live-Musik, ab 21 Uhr dann mit dem Live-Stream auf einer Leinwand. Das Ende der Veranstaltung ist etwa gegen 1 Uhr in der Frühe zu erwarten.

