In der SG Hattorf wird gewählt: Wer wird neuer Bürgermeister?

Zu kommenden Sonntag, 19. März, sind rund 6.100 Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Hattorf aufgerufen, ihren neuen Samtgemeindebürgermeister zu wählen. Es gibt vier Bewerber für das Amt. Als Kandidat für die CDU tritt der parteilose Rainer Starfinger an und für die SPD geht Daniel Kaiser ins Rennen. Außerdem stehen zwei weitere parteilose Kandidaten zur Wahl: Frank Abraham und Hartwig Lohrengel.

Am 27. Februar ist die Ausgabe der Briefwahlunterlagen gestartet. Die Wahlbriefe müssen bis zum Wahltag um 18 Uhr eingehen. „Rund 800 Wahlberechtigte haben Briefwahl beantragt“, erklärt Arnd Barke, Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Kandidaten

Daniel Kaiser ist 1992 geboren. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Verwaltungsbeamte (Master „Kommunales Verwaltungsmanagement“) beim Landkreis Göttingen tätig. In der Kommunalpolitik engagiert sich der 31-Jährige seit 2013, seit drei Jahren ist er unter anderem stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Hattorf.

Rainer Starfinger ist selbstständiger Kaufmann. Der Hattorfer ist 1966 geboren und setzt sich in und um seinen Heimatort unter anderem in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich ein.

Frank Abraham ist Gärtnermeister und lebt in Hörden. Der 55-jährige Parteilose war bis vor wenigen Jahren in der CDU aktiv und engagiert sich ehrenamtlich, unter anderem als Vorsitzender des Vereins „Harzer Sonnenzwerge“.

Der gebürtige Hattorfer Hartwig Lohrengel ist 45 Jahre alt. Er ist international als Leiter Instandhaltung für sieben Bohranlagen verantwortlich. Nach mehreren Jahren im Landkreis Grafschaft Bad Bentheim kehrte Lohrengel 2019 nach Hattorf zurück.

In Einzelporträts haben wir die vier Bewerber für die Nachfolge von Henning Kunstin vorgestellt und nach ihrer Motivation und ihren Plänen befragt:

Samtgemeindebürgermeister Henning Kunstin, der dieses Amt seit dem 1. November 2021 ausgeübt hat, war am 9. Oktober 2022 tödlich verunglückt. Zuvor ist er unter anderem fünf Jahre lang Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Hörden gewesen. „Henning Kunstin setzte sich in vorbildlicher Weise zum Wohle der Einwohner und Einwohnerinnen der Samtgemeinde Hattorf ein und war aufgrund seiner wertschätzenden Art und seines freundlichen Auftretens allseits geschätzt und beliebt“, schreibt Arnd Barke auf der Internetseite der Samtgemeinde.

Sieben Wahlbezirke

Innerhalb von sechs Monaten nach dem tragischen Tod von Henning Kunstin (39) muss nun ein neuer Samtgemeindebürgermeister gewählt werden. Die Samtgemeinde ist aufgeteilt in sieben Wahlbezirke – Hattorf (3), Wulften (2), Hörden und Elbingerode. In sieben Wahlräumen (Grundschule an der Sieber in Hattorf, Grundschule Wulften am Harz, Gesellschaftsraum der Mehrzweckhalle Hörden und Gymnastikraum der Sporthalle Elbingerode) können die Wahlberechtigten am Sonntag, 19. März, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. „Falls eine Stichwahl erforderlich sein sollte, ist hierfür als Termin der 2. April festgesetzt“, so Barke.

Am 12. September 2021, dem Tag der letzten Samtgemeindewahl, hatte die Wahlbeteiligung bei 62,5 Prozent gelegen. Henning Kunstin setzte sich bei der Wahl mit 52,5 Prozent der Stimmen gegen den damaligen Amtsinhaber Rolf Hellwig durch.

