Wahl in Hattorf

Wahl in Hattorf Welche Aufgaben hat eigentlich ein Samtgemeinde-Bürgermeister?

Der Eingang zum Rathaus der Samtgemeinde Hattorf. Am 19. März 2023 wird in der Samtgemeinde ein neuer Samtgemeindebürgermeister gewählt.

Hattorf. Samtgemeinde vs. Einheitsgemeinde: Der Kämmerer der Samtgemeinde Hattorf am Harz klärt in einem Gespräch mit unserer Zeitung über die Eigenheiten auf.