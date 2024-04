Bad Sachsa. Mysteriöse Brandserie im Südharz: Ehemaliges Kinderheim in Bad Sachsa wird erneut von Feuer heimgesucht, die Löscharbeiten laufen.

Großeinsatz für die Feuerwehren im Südharz: Seit dem frühen Morgen des 28. April sind Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried bei einem Brand im Einsatz. Im ehemaligen Kinderheim in Bad Sachsa, in dem in der Vergangenheit bereits mehrfach ein Feuer ausgebrochen ist, sind die Wehren erneut bei der Brandbekämpfung gefordert.

Brand in Bad Sachsa: Versorgung mit Löschwasser ist schwierig

Wie in der Vergangenheit auch gestalten sich die Löscharbeiten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten an dem seit mittlerweile 30 Jahren leerstehende Gebäude in der Steinaer Straße schwierig. Insbesondere die Versorgung mit Löschwasser ist eine Herausforderung, es wurde ein Pendelverkehr von der Wasserentnahme- hin zur Einsatzstelle eingerichtet, wie Feuerwehrsprecher Dennis Klinke erklärt.

Fotogalerie: Feuerwehr Wieda erhält neues Tanklöschfahrzeug Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wird offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. © HK | Thorsten Berthold 1 / 13

Auch aus diesem Grund wurde beispielsweise das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Wieda gerufen.

EX-Kinderheim im Südharz ist bereits mehrfach Opfer von Brandstiftung geworden

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Fest steht aber, dass es in dem ehemaligen Kinderklinik in den vergangenen Jahren immer wieder zu einem Feuer, meist durch Brandstiftung gekommen ist. Allein im Jahr 2018 brannte es in dem Gebäude dreimal. Zuletzt waren die Feuerwehren Anfang Dezember 2023 zu einem Brand dorthin ausgerückt.

Die Feuerwehren aus Bad Sachsa und Neuhof waren zuletzt im Dezember 2023 beim Brand des ehemaligen Kinderheimes im Südharz im Einsatz. © Feuerwehr Bad Sachsa | Dennis Klinke

Der Artikel wird aktualisiert, wenn es neue Informationen gibt.