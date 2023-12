Bad Sachsa. Das Feuer auf dem Ravensberg in Bad Sachsa hatte für einen Großeinsatz gesorgt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen.

Der Waldbrand am Ravensberg in Bad Sachsa – er hat den Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis Göttingen Anfang Juli diesen Jahres alles abverlangt. Im Einsatz waren in der Spitze etwa 220 Personen, neben den Feuerwehren und dem Waldbrandbeauftragten des Landkreises Göttingen auch die Polizei, die DRK- und ASB-Bereitschaften, das THW, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landesforsten und des Ordnungsbereiches sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Göttingen. Während das Feuer, dank des konzentrierten und massiven Einsatzes nach knapp einer Woche beendet werden konnte, ist bis heute eine entscheidende Frage ungeklärt: War das Feuer, dass in der Nacht zum 8. Juli ausgebrochen war, Brandstiftung – oder nicht.