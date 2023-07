Bad Sachsa Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf dem Ravensberg in Bad Sachsa ist ein Feuer im Wald ausgebrochen

Auf dem Ravensberg in Bad Sachsa ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaugebot an Einsatzkräften vor Ort (Symbolbild).

Waldbrand im Harz Waldbrand am Ravensberg: Feuerwehr im Großeinsatz

Großeinsatz für die Feuerwehr: Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte am 8. Juli zum Ravensberg in Bad Sachsa gerufen. Auf dem Hausberg der Uffestadt ist ein Feuer ausgebrochen. Neben den Einsatzkräften aus Bad Sachsa, Steina, Tettenborn und Neuhof, sind auch die Mitglieder der Feuerwehren der Gemeinde Walkenried, die Kreisbereitschaft und auch eine Drohnenstaffel seites der Feuerwehr vor Ort. Hinzu kommen Polizei und Rettungsdienst. Die Löscharbeiten gestalten sich dabei extrem schwierig, da sich der Brandherd in einem Hang befindet.

Wasserversorgung stellt Herausforderung dar

Auch die Wasserversorgung ist für die Einsatzkräfte herausfordernd. Im Bereich des Schmelzteich wurde ein Pedelverkehr eingerichtet, von dem aus Löschwasser auf den Berg hinauf gebracht wird in Fahrzeugen.

Aktuell, so erklären Verantwortliche, denkt man darüber nach, einen Hubschrauber zur Unterstützung der Löscharbeiten anzufordern - auch um die Einsatzkräfte, die seit 0.30 Uhr vor Ort sind, zu entlasten.

Veranstaltungen sind abgesagt

Aufgrund der Löscharbeiten wurde auch der geplante Märchentag am Märchengrund in Bad Sachsa abgesagt. Auch die Ravensbergbaude bliebt, wie die Tourist-Information Bad Sachsa mitteilt, aufgrund der Löscharbeiten bis auf Weiteres geschlossen.

Der Artikel wird aktualisiert wenn weitere Informationen vorliegen.