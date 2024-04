Neuhof. Musiklegenden aus dem Südharz: Der Fanfarenzug Neuhof lädt zur großen Jubiläumsparty ein. Hier gibt es noch Tickets im Vorverkauf.

Sie sind seit Jahrzehnten Garanten für beste Musik und Stimmung beim Schützenfest im Südharz oder Hannover, wie auch beim Karneval in Düsseldorf und Braunschweig - die Spielleute vom Fanfarenzug Neuhof. Jetzt aber laden die Musikerinnen und Musiker dazu ein, dass man mit ihnen feiern kann. Am Samstag, dem 27. April, feiern die Spielleute ihren 60. Geburtstag mit einer großen Ballnacht ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Neuhof. Die Vorsitzende Alexandra Schmidt-Häßler zieht aber auch Rückblick auf das erste Jahr des neuen Vorstands - und freut sich über zahlreiche Erfolge 2023.

Fanfarenzug Neuhof begeistert bei 27 Auftritten im Jahr 2023

Im Rahmen der Versammlung des Fanfarenzugs Neuhof, die erstmals im Harzer Schnitzelhaus in Bad Sachsa stattfand, zog Alexandra Schmidt-Häßler zunächst Bilanz über das erreichte - allen voran natürlich über die In den einzelnen Stimmen hätten immer wieder Lücken gefüllt und Springer in Anspruch genommen werden müssen. „Dank des Einsatzes eines jeden einzelnen Spielmanns konnten wir erneut eine gute, musikalische und schöne Saison spielen. Wir mussten keinen Auftritt absagen“, freut sich die erste Vorsitzende Alexandra Schmidt-Häßler. Insgesamt spielte der Fanfarenzug Neuhof im Jahr 2023 ganze 27 Auftritte. „Bei jedem begeisterten wir das Publikum und haben viele neue Anfragen erhalten, die wir natürlich gar nicht alle zusagen können.“

Im und vor dem DGH in Neuhof feierte der Fanfarenzug Neuhof im Jahr 2023 die 11. Auflage seines Oktoberfestes gemeinsam mit Einwohnern und Gästen. Am 27. April laden die Spielleute zur Ballnacht anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins ebenfalls in das Neuhofer DGH ein. © FMN | Thorsten Berthold

Die durchschnittliche Beteiligung an den Übungsabenden betrug 25 Personen, was durchaus ausbaufähig sei und sich im Moment auch zum Positiven entwickele, blickte die Vorsitzende in den Alltag der Spielleute zurück. „In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch für die gute Zusammenarbeit mit dem DGH, vor allem bei Christine Bokelmann bedanken. Es ist natürlich wirklich Luxus, für uns das dieses Gebäude unser Zuhause ist. Vielen Dank auch an alle Ausbilder für ihren Einsatz im letzten Jahr. Auch in der Spielsaison wart ihr jede Woche bemüht, dass eure Stimme spielfähig war“, so Schmidt-Häßler.

Gründungsmitglieder des Vereins werden geehrt

Für die musikalische Leitung im Hintergrund ist zur Freude des Vereins noch immer Patrick Hartmann verantwortlich, der in mühevollen Stunden und wochenlanger Arbeit den Fanfarenzug weiterhin mit neuen Musikstücken versorgt. Unterstützt wird er dabei von Franziska Vollmer und Elisabeth Schramm. „Vielen Dank an euch drei“, zollt die erste Vorsitzende Respekt.

„Im letzten Jahr hat auch unser Paul Rudi - unser Sprinter wieder hervorragende Dienste geleistet und unser Equipment bei jedem Auftritt sicher an Ort und Stelle gebracht. Danke an alle Fahrer und Joachim Zeh für die Organisation, sei es bei der Einteilung der Fahrer oder anstehenden Reparaturen. Hierbei gilt Thomas Bestert mein Dank, der uns dabei perfekt unterstützt. Nicht zu vergessen Familie Finke, die uns wieder ihre Halle als Unterstellmöglichkeit zur Verfügung gestellt hat.“

Der Vorstand mit Gründungsmitglied Fritz Ernst bei der Ehrung. © Verein | Fanfarenzug Neuhof

Eine Besonderheit gab es bei den Ehrungen: Passend zum 60-jährigen Bestehen der Spielleute im Jahr 2024 konnte der Vorstand auch die drei Gründungsmitglieder Fritz Ernst, Berthold Gugat und Manfred Strobl auszeichnen.

Blick in die Statistik des Fanfarenzugs Neuhof:

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Verein 251 Mitglieder.

Dazu gehören 66 aktive Spielleute (27 männlich, 39 weiblich, Durchschnittsalter 30 Jahre).

Ferner gehören dem Verein 182 fördernde Mitglieder und drei Ehrenmitglieder an.

Geehrte und gewählte Mitglieder mit dem Vorstand des Fanfarenzugs Neuhof. © Verein | Fanfarenzug Neuhof

Wahlen bei den Spielleuten:

Jugendwartin: Elisabeth Weinert

Stellvertretende Jugendwartin: Cara Klapproth

Tickts für die große Geburtstagsfeier im Südharz:

Am Samstag, dem 27. April, findet anlässlich des 60. Geburtstags des Fanfarenzugs Neuhof eine große Ballnacht statt.

Beginn ist um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Neuhof.

Für die passende Musik an dem Abend sorgt die Eventband „Klangparat“.

Karten sind noch im Vorverkauf bei der Esso-Tankstelle Bestert in Bad Sachsa erhältlich.

