Romantischer Winkel gehört zu den 20 Top-Tagungshotels im Land

Blick auf das Hotel Romantischer Winkel am Abend. Das Haus ist erneut Top-Tagungshotel in Deutschland.

Große Ehre für das Team vom Fünf-Sterne-Hotel Romantischer Winkel: Zum bereits siebten Mal gehört das Haus zu den 20 „Top-Tagungshotels“ in Deutschland und darf somit den Titel „Bestes Tagungshotel 2021/2022“ tragen.

Lesen Sie auch: So spart das Rowi seit Jahren Energie ein

Das Team vom Hotel „Romantische Winkel“ wurde im Hagener Arcadeon Hotel im Rahmen einer Galaveranstaltung gleich in zwei Kategorien, „Seminar“ und „Klausur“, mit den begehrten Preisen ausgezeichnet: Für das Thema Seminar wurde das Hotel mit Platz 16 geehrt, für die Kategorie Klausur gab es sogar Platz 10.

Redaktion besucht die Kandidaten vorab

Jedes Jahr werden in dem Buch „Top 250 Die besten Tagungshotels in Deutschland“ sowie auf der Internetseite www.top250tagungshotels.de ausgewählte Hotels vorgestellt, die in ihren Häusern hochwertige Tagungsmöglichkeiten bieten. Alle Hotels wurden zuvor durch ein Team von Mitarbeitern aus der Redaktion in losen Abständen inspiziert. Die aufgenommenen Hotels gehören damit bereits zu den besten der Branche. Zudem stimmen jedes Jahr Tagungsveranstalter und Tagungsteilnehmer ab, welche der 250 Hotels die allerbesten sind.

Lesen Sie auch: Mitarbeiter kochen gemeinsam per Zoom-Meeting

In den vergangenen Monaten waren rund 20.000 Führungskräfte, Trainer, Personalentwickler und weitere „Vieltager“ dazu aufgerufen, ihre Favoriten unter den „Top 250 Tagungshotels“ in den Kategorien Seminar, Event, Konferenz, Klausur sowie Kreativ-Prozesse auszuwählen. Jetzt wurden die Sieger im Rahmen einer festlichen Preisverleihung mit dem Titel „Bestes Tagungshotel“ 2021/2022 ausgezeichnet.

Der „Romantische Winkel“ gehört seit der Erstauflage des Tagungshotelführers jedes Jahr zu den auserwählten 250 Hotels und hat es bereits sechsmal unter die Top 20 geschafft. In den Jahren 2019 und 2020 sogar mit Doppelnominierung in den Bereichen Konferenz, Seminar und Klausur mit jeweils herausragenden Platzierungen zwischen den Plätzen 8 bis 16.