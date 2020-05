Wiederöffnung der Hotels: Gastlichkeit ist Gebot der Stunde

Das Wochenende war kurz und vor allem arbeitsreich, doch die Vorbereitungen sind abgeschlossen und auf den neuen Arbeitsalltag in Zeiten der Corona-Pandemie ausgerichtet: Am heutigen Montag öffnen sich die Pforten des Wellness-Hotels Romantischer Winkel erstmals seit dem Lockdown wieder für Gäste. „Wir sind einfach nur glücklich, dass es wieder losgehen kann“, erklären die Inhaber Nora und Josef Oelkers im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dies sehen wohl auch die Gäste so: Denn in den vergangenen Tagen stand das Telefon wenig still, E-Mails gingen ein, mehr als 60 Gäste haben bereits ihr Zimmer ab dem heutigen ersten Öffnungstag gebucht. Diese können sich fast schon auf eine Zeremonie freuen: Es wird das obligatorische Band durchschnitten, Ballons verteilt und auch ein passendes Getränk zu sich genommen.

Die Vorbereitungen für den Neustart waren dabei für das Team des Hotels mehr als anstrengend: Denn auch wenn wochenlang keine Gäste im Haus waren, gearbeitet wurde durchgehend. „Allein unsere 30 Auszubildenden durften nicht in Kurzarbeit gehen wie der Rest der insgesamt 140 Mitarbeiter. Mit denen haben wir dann verschiedene Arbeiten vorgenommen.“ Und davon gab es immer noch reichlich: Der Umbau des Restaurantbereichs auf nunmehr 450 Quadratmeter Fläche wurde abgeschlossen.“

Sauna und Dach kaputt

Hinzu kamen die Konzepte und Ideen, die in puncto Sicherheit getroffen werden mussten. Aber auch ungeplanten Maßnahmen musste man sich widmen: Es gab einen Schaden am Dach, eine Sauna musste aufgrund eines Wasserschadens komplett saniert werden. „Das einzig gute war, dass wir aufgrund der Schließung all dies vornehmen konnten, ohne Gäste zu stören“, verdeutlicht Josef Oelkers.

So schwierig die Lage auch klingt – das Vertrauen des Inhaber-Ehepaars stand nie in Frage, es zu schaffen, weiterzumachen. Und das ist in Zeiten, in denen Experten der Branche vermuten, dass bis zu 40 Prozent der bestehenden Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe Pleite gehen könnten, alles andere als selbstverständlich. Ihr tiefer und gefestigter christlicher Glaube habe ihnen in all dieser Zeit aber den passenden Mut gegeben, wie sie unisono betonen. Das sogar mit einer solchen Deutlichkeit, dass sich diese Zuversicht auch auf das Team übertrug. „Natürlich haben wir auch offen insbesondere über die finanzielle Situation mit dem Team gesprochen, aber bilanzierend können wir nur feststellen, dass die Krise uns noch enger zusammengeschweißt hat“, betonen Nora und Josef Oelkers.

Politiker angeschrieben

Am Ende mussten die Hoteliers aber auf anderen Ebenen kämpfen, vor allem in der Politik Überzeugungsarbeit leisten. Konkret bedeutet dies, dass sie Briefe, in denen sie die Lage der Branche und ihre eigene verdeutlichten, unter anderem an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, den Finanzminister, Landrat Bernhard Reuter, Bundes- und Landtagsabgeordnete geschrieben haben, um insbesondere auf die Probleme bei der zunächst geplanten 50-Prozent-Belegung der Häuser und der Wiederbelegungsfrist hinzuweisen – mit Erfolg.

Dank der Intervention vieler wurde auf 60-Prozent-Belegung erhöht, die Frist komplett gestrichen. Dies freut Oelkers, auch wenn sie es schon als Nachteil empfinden, dass im benachbarten Thüringen und Sachsen-Anhalt Hotels 100 Prozent belegen dürfen, in Niedersachsen aber nicht. „Wir wollen aber nicht klagen, wir freuen uns einfach, dass es wieder los geht“, betonen beide noch einmal ausdrücklich.

Konzepte umgesetzt

Eins überrascht hingegen im Gespräch mit beiden: Die Sicherheits- und Hygienekonzepte, die aufgrund der Corona-Pandemie getroffen werden müssen, empfindet man bei den Verantwortlichen des Hotels in Bad Sachsa als sportliche Herausforderung. „Wir alle in unserer Branche müssen aufgrund der Bestimmungen zur Abstand, Hygiene und Sicherheit noch mehr wie vorher Gastlichkeit beweisen“, beschreibt Nora Oelkers. „So viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie möglich, das ist unser Credo“, ergänzt Josef Oelkers.

Dabei, so erklären sie, seien manche Vorgaben, gerade im Bereich der Hygiene, überhaupt keine Neuerung, sondern sollten seit vielen Jahren schon Alltag in den Betrieben sein. Auch fördere eine solche Krise die Kreativität. „Unser neues Konzept im Bereich Frühstück, ist so gut, das werden wir, denke ich, generell beibehalten“, sagt Nora Oelkers.

Dabei ist es einfach erklärt: Die Gäste erhalten einen festen Tisch und können im Vorfeld auswählen was sie möchten und erhalten somit eine Art Mini-Buffet am Tisch. Positiv wirke sich weiterhin der Ausbau des Restaurants aus, den man bereits vor der Corona-Krise vorangetrieben hatte.

Selbst bei 100-Prozent-Belegung im Restaurant erfülle man weiterhin alle Vorgaben zur Sicherheit, verdeutlicht das Ehepaar. Aber auch insgesamt böten die 3.800 Quadratmeter Hotelfläche genug Raum, um Abstand zu wahren.

Chance geben

Nora und Josef Oelkers haben auch einen Wunsch an die Menschen in ganz Deutschland: Sie sollen den Gastronomiebetrieben, den Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen im Land eine Chance geben. Sicherlich sei es schwieriger geworden, Atmosphäre zu erzeugen, „aber wir können es schaffen. Wir wollen Gastgeber sein, die Menschen müssen uns nur die Möglichkeit geben, es ihnen auch zu beweisen.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort