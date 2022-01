„Rowi“ erhält erneut Corona-Sonderpreis von „HolidayCheck“

Seit 17 Jahren werden die beliebtesten Hotels weltweit mit dem „HolidayCheck Award“ des bekannten Hotelbewertungs- und Reiseportal ausgezeichnet. Immer im Januar durften sich üblicherweise diejenigen Destinationen über die begehrte Urlauber-Trophäe an Hotels freuen, die im Vorjahr einen guten Job gemacht haben. In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie die Reisebranche allerdings vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Daher hatte die Buchungsplattform im Jahr 2021 den „HolidayCheck Special Award“ ins Leben gerufen und die Kriterien der besonderen Lage angepasst. Dieser Preis wurde nun zum zweiten Mal vergeben – und erneut auch nach Bad Sachsa.

Oelkers: „Schöne Anerkennung unserer Arbeit“

„Wir sind überglücklich, auch in diesem Jahr wieder zu den Preisträgern zu gehören“, erklärt Josef Oelkers, Inhaber und Gastgeber des Hotels Romantischer Winkel. „Wir haben in den letzten sechs Monaten immerhin 84 Bewertungen erhalten, stehen bei 5,8 von 6 Sonnen und wurden mit einer Weiterempfehlungsquote von 95 Prozent bedacht! Eine schönere Anerkennung unserer Arbeit hätten wir uns gerade in diesem schwierigen Jahr mit all seinen Herausforderungen nicht wünschen können.“

Die Mindestanzahl der Bewertungen, ein Kriterium, welches die Nominierung ermöglichte, lag in diesem Jahr bei 25 Bewertungen, so die Vorgaben aus der Jury der international renommierten HolidayCheck-Internetplattform. „Wir sind uns bewusst, dass dieses Beliebtheitsranking, welches die Bewertungen innerhalb des vergangenen Jahres und die Weiterempfehlungsrate eines Hotels in Relation setzt, für uns ein Auftrag ist, weiter unsere hohen Qualitätsstandards umzusetzen und jeden Tag neu zu definieren“, erklärt Oelkers weiter.

Erst im Oktober 2021 Preis erhalten

Bereits im Oktober 2021 erhielt das „Rowi“ den „Leading Spa Award“, ebenfalls ein Preis, der sich nur auf die Bewertung der Gäste bezieht.