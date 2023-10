Bad Sachsa. Tänzer und TV-Moderator Joachim Llambi ist beim „Family & Friends Dinner“ des Hotels Romantischer Winkel zu Gast - und kreiert ein besonderes Menü.

Es ist diese Mischung aus ein wenig Glamour und dennoch viel Intimität, die Prominente aus Film und Fernsehen in den kleinen, fast verschwiegenen niedersächsischen Kurort Bad Sachsa und dort wiederum ins Hotel Romantischer Winkel führt. Erst kürzlich besuchte aus Anlass des „Family & Friends Dinners“ im hoteleigenen Restaurant „Joseph’s“ kein Geringerer als der beliebte deutsch-spanische Tanzsportler, Wertungsrichter und Fernsehmoderator Joachim Llambi die Destination im Südharz.

Llambi, der aus verschiedenen TV-Formaten für sein klares, rigoroses Urteil bekannt ist, zeigte sich begeistert von der Atmosphäre des Wellness-Resorts, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Hotels. „In Zeiten, in denen Privatsphäre und der entspannte Kontakt mit Menschen für Gespräche und Genuss immer rarer werden, ist ein solcher Ort ein hohes Gut, um Kraft zu schöpfen“, so Llambi.

Was Joachim Llambi in Bad Sachsa kocht

Mit dem „Joseph’s Fine Dining“ hat sich Inhaber und Gastgeber Joseph Oelkers im letzten Jahr einen Traum erfüllt. Inspiration für das neue Glanzstück des Romantischen Winkels seien die Erfahrungen, die er in seinen Lehr- und Wanderjahren machen durfte. Damals führte sein Weg unter anderem zu Sternekoch Gutbert Fallert in die Talmühle Sasbachwalden, aber eben auch zu Friedberg Langs 2-Sterne-Küche in Lindau im Bodensee und zuletzt zum 3-Sterne-Jahrhundertkoch Eckard Witzigmann in das Restaurant Aubergine in München.

Die Einladung an Joachim Llambi, ein besonderes Dinner mit Chefkoch Ralph Hollokoi zu kreieren, gestaltete sich als Homerun für alle Beteiligten. Ganz leichtfüßig präsentierte sich Llambis eigener Gang, Llambi’s Spezial, mit Miesmuscheln, hausgemachten Nudeln und Tomaten. Diesen kochten und servierten die Chefs gemeinsam, wobei Llambi den Gästen wiederholt Einblicke in seine eigene kreative Arbeit gestattete. Zu seinem Gang des Menüs gesellte sich ein feiner spanischer Rosé mit dem klangvollen Namen „Sio Vi Rosat“. Dieser stammt aus den Bodegas Ribas, einer von Llambis mallorquinischen Lieblingsweinen.

Anstoßen mit den Gästen

Llambi hatte für den Abend noch zwei weitere seiner favorisierten Weine mitgebracht. Den „Sio Vi Negre“, ebenfalls aus den Bodegas Ribas und zum Käse am Ende sowie für den Hauptgang auf Empfehlung seiner Kollegin Motzi Mabuse einen sehr schweren und vollmundigen südafrikanischen Wein mit dem klangvollen Namen „The Chocolate Block – Boekenhoutskloof“. „Dieser ebenfalls außergewöhnliche Tropfen stammt vom Western Cape, Südafrika“, verriet Josef Oelkers. „Zu jedem dieser Weine erzählte Joachim Llambi Kurzweiliges und Amüsantes und stieß dabei natürlich auch mit unseren anwesenden Gästen an.“

„Gerne und geduldig hat der Fernsehstar immer wieder auch Fragen jenseits des Menüs beantwortet und gewann so mit seiner freundlichen und nahbaren Art sehr schnell die Herzen der Gäste und Mitarbeiter. Als er sich nach dem Dessert dann noch die Zeit nahm für ein paar gute Geschichten für Gäste, deren Hunger nach Interna noch nicht gestillt war, hatte der Duisburger mit spanischen Wurzeln endgültig alle Anwesenden auf seiner Seite“, so Josef Oelkers weiter.

Wer kommt zum nächsten Family & Friends Dinner?

Da zudem sein eigenes wohltätiges Herz für die nächste Generation schlage, für die er sich insbesondere durch seine Schirmherrschaft des Zebra-Kids e.V. engagiert, verbleiben das Wellness-Resort Romantischer Winkel und der Fernsehprofi auch in Zukunft in starker Verbundenheit. So resümiert Nora Oelkers nach diesem erneut gelungenen „Family & Friends“-Abend: „Für uns war es ein großes Vergnügen, Joachim Llambi bei uns zu haben. Unser Dank geht an ihn und ganz besonders aber auch an seine Frau, die es ihm, wie er lobend vermerkte, überhaupt erst ermögliche, seiner Berufung nachzugehen.“

Klar ist auch, dass nach diesem Erfolg schon das nächste „Family & Friends Dinner“ in Planung ist. Doch wer dann dabei sein wird und wann, sei aktuell noch nicht spruchreif. „Sicher ist, es wird wieder ein Abend unter Freunden und mit Familie, der in einer Atmosphäre stattfinden wird, die das RoLigio & Wellness Resort Romantischer Winkel so einzigartig macht“, so das Hotel abschließend.

