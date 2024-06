Osterode. Im Frauenfußball standen auf Kreisebene die letzten Partien der Saison an. Für eine Mannschaft war es sogar das letzte Spiel überhaupt.

Noch ein letztes Mal standen die Fußballerinnen aus dem Altkreis Osterode am Wochenende auf dem Platz. In der Kreisliga und 1. Kreisklasse stand jeweils der letzte Spieltag der Saison an. Hierbei kam es zu zwei Derbys. In der Kreisliga standen sich HarzTor und die Reserve von Wulften/Lindau/Hattorf gegenüber. Die zweite Mannschaft des SCH empfing eine Klasse tiefer den Meister aus Förste.

SC HarzTor – SG Wulften/Lindau/Hattorf II 5:0 (4:0). Mit einem 5:0-Heimsieg verabschiedet sich der SC HarzTor in die Sommerpause. Naya Al-Dalati traf bereits nach fünf Minuten zum 1:0. Lena Plümer (28.), Charline Lisson (39.) und Johanna Göllnitz (45.) erhöhten noch vor dem Seitenwechsel auf 4:0. In der 71. Minute machte Luisa Plümer dann den Deckel drauf und traf zum 5:0-Endstand. Die Harzerinnen beenden die Saison damit auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Gäste von der SG landeten am Ende auf dem letzten Rang. Besonders in der Rückrunde lief nicht viel zusammen beim Team von Joshua Renner. Die Niederlage beim SCH war die achte in Serie ohne eigenen Treffer. Für Wu/Li/Ha II war es zugleich auch das letzte Spiel. Wie der Verein bekannt gab, wird die Mannschaft aufgelöst und vom Spielbetrieb abgemeldet.

Zwei hohe Siege in der 1. Kreisklasse

SC HarzTor II – SV Förste 1:6 (1:1). Die Meisterinnen vom SV Förste haben auch im letzten Saisonspiel ihre Klasse unter Beweis gestellt und die HarzTor-Reserve mit 6:1 abgefrühstückt. Dabei zeigten die Gastgeberinnen aber durchaus Gegenwehr und gingen durch Leonie Müller früh in Führung (10.). Nach 28 Minuten gelang den Gästen aber durch Michelle Wolf der 1:1-Ausgleich. Förste legte direkt nach Wiederbeginn nach und ging durch Luca Marie Weber in Führung (41.). Mit dem 3:1 durch Kira Schreiber (55.) war dann beim SCH die Gegenwehr gebrochen und der SV Förste erhöhte das Ergebnis durch Lea Schmull (64.), Weber (65.) und Schreiber (68.) auf 6:1.

VfL Olympia Duderstadt – FC Westharz II 15:2 (7:1). Für die Westharzer-Reserve gab es im letzten Saisonspiel eine herbe Niederlage. Beim Vizemeister in Duderstadt kassierte die Mannschaft von Trainerin Stefanie Draber eine 15:2-Niederlage. Bereits zur Halbzeit lag man 1:7 zurück. Die beiden Tore für Westharz markierte Celina-Soe Sauer.

