Ballermannstar Mickie Krause heizt den Besucherinnen und Besuchern der Lutterwiesn 2022 in Bad Lauterberg im Harz ein.

Wiesnfest im Südharz Lutterwiesn in Bad Lauterberg: Diese Mallorca-Stars kommen

Im Herbst ist es wieder so weit: Die Lutterwiesn findet von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober, in Bad Lauterberg im Harz statt – schon zum dritten Mal. „Wir lassen es diesmal richtig krachen“, kündigt Sascha Pohl an, der das Event gemeinsam mit Wolfgang Thiel veranstaltet.

Mit dabei sind die Mallorca-Künstler Ikke Hüftgold, DJ Robin, Isi Glück, Stefan Stürmer und Newcomerin Annabel Anderson. Außerdem feiert die Band Die Rockzipfl ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und Carsten Epler, bekannt als Kasi, kommt mit seinem Programm Alpenmax on tour.

„Wir setzten alles daran, dass das eine geile Nummer wird“, erklärt Pohl. Dafür sind die beiden Veranstalter bereits seit einem Jahr am vorbereiten. Der Aufwand sei enorm. Im vergangenen Jahr, als unter anderen Mickie Krause der Südharzer Partygemeinde in dem 2000 Quadratmeter großen Zelt einheizte, kamen rund 5000 Besucherinnen und Besucher über die drei Tage verteilt, schätzt Pohl. Kosten? Etwa 75.000 Euro.

Pohl: Lutterwiesn „größtes Wiesnfest Südniedersachsens“

Ursprünglich sollte die erste Lutterwiesn im Jahr 2019 ein einmaliges Ding werden. Aber die Leute wollten mehr. Darum folgte die zweite Runde im vergangenen Jahr. Beide Male war das Musikkorps Marchingpower der Ausrichter. Inzwischen ist die Veranstaltung zu groß für den gemeinnützigen Verein geworden, erklärt Thiel, weshalb das Duo die Lutterwiesn nun über die Event-Agentur Nightbreakers aufzieht, die Pohl und seine Frau Anja gemeinsam betreiben.

Die Lutterwiesn – Pohl zufolge das größte Wiesnfest Südniedersachsens – sei sogar so bekannt, dass andere Städte aus dem Harzbereich angefragt haben. Doch ein Lutterwiesn on tour werde es nicht geben. „Wir machen das für Bad Lauterberg. Hier haben wir den Grundstein gelegt“, betont Pohl.

Mehr Partys im Altkreis Osterode: Kultur, Politik & mehr- Was bringt 2023 dem Altkreis Osterode?

Genehmigungstechnisch sehe es gut aus: Pohl und Thiel haben eigenen Angaben zufolge alles beisammen, um die Veranstaltungsauflagen zu erfüllen. Neben dem Unterhaltungsprogramm mit Musikerinnen und Musikern und Schaustellern müssen die beiden Veranstalter zum Beispiel eine Firma für die Sicherheit und eine Organisation für Erste-Hilfe vor Ort engagieren.

Am Freitag geht die Party mit dem Programm Alpenmax on tour mit Kasi los. Unterstützung erhält der Discjockey von drei Malle-Künstlern: Annabel Anderson, DJ Robin und Isi Glück.

Künstler bekannt aus den Ballermann Radiocharts

Annabel Anderson, bekannt aus TV-Shows wie Temptation Island VIP und Beauty and the Nerd, steht mit ihrem Hit „Wenn die Party abgeht“ auf Platz sieben der Ballermann Radiocharts. Isi Glück mit dem Song „Delfin“, den die Partyschlagersängerin und Schönheitskönigin gemeinsam mit Honk! gemacht hat, sogar auf Platz sechs.

DJ Robin hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Schürze mit dem Lied „Layla“ für Furore gesorgt und scheint auch für diese Saison wieder den Sommerhit zu liefern: „Bumsbar“ eine Zusammenarbeit mit Ikke Hüftgold und wiederum Schürze befindet sich bereits jetzt auf dem ersten Platz.

Neuerung: Ein Ticket für zwei Konzertabende

Am Samstag stehen dann Die Rockzipfl auf der Bühne. Die Partyband aus Oberfranken hat Bad Lauterberg auch schon 2019 und 2022 gezipfelt und will in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum im Rahmen der Lutterwiesn feiern – dafür bringen sie Pohl zufolge sogar Publikum aus der Heimat mit.

Durch den Abend führt Kasi als Moderator – denn die Rockzipfl wechseln sich auf der Bühne mit weiteren Mallorca-Stars ab: Stefan Stürmer bringt mit seinem Hit „Scheiß auf Schickimicki“ Ohrwurm-Garantie mit und Ikke Hüftgolds Auftritt ist für die Veranstalter „ein absoluter Glücksgriff“. Denn Pohl ist überzeugt davon, dass „Bumsbar“ der Hit des Sommers wird. „Wir sind mega glücklich, dass er schon vorher gebucht war“, so Pohl mit Blick auf die aktuelle Platzierung in den Charts.

Neu ist in diesem Jahr, dass es ein Ticket gibt, das für beide Abende gilt. Der Vorverkauf soll voraussichtlich im Juli starten und über Eventim laufen. Außerdem soll es wieder einige Vorverkaufsstellen in der Region geben.

Am Sonntag steht der inzwischen traditionelle Frühshoppen an, bei dem Musikzüge aus der Region und dem Umland aufspielen.

Mehr aus Bad Lauterberg und dem Südharz: