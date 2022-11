Bad Lauterberg. Die Organisatoren der Lutterwiesn in Bad Lauterberg sammeln Vorschläge auf Instagram, wer Stargast sein soll.

2022 ist Mickie Krause der Stargast der Lutterwiesn in Bad Lauterberg – und wer übernimmt die Rolle im nächsten Jahr?

Volksfest Termin für die nächsten Lutterwiesn in Bad Lauterberg steht

Der Termin für die nächsten Lutterwiesn in Bad Lauterberg steht: Vom 13. bis zum 15. Oktober 2023 lädt das Musikcorps Marchingpower wieder zu dem Spektakel ein, das laut Veranstalter das größte Wiesenfest in Südniedersachsen ist. Mit dabei sind wie auch bei den vergangenen beiden Festen die Band Die Rockzipfl und DJ Kasi. Auch interessant: Veranstalter der Lutterwiesn in Bad Lauterberg ziehen Resümee

In diesem Jahr hat Schlagersänger Mickie Krause am Samstagabend das Festzelt eingeheizt. Für das kommende Jahr sucht das Organisationsteam noch einen Stargast. Vorschläge kann man unter einem Post auf dem Instagram-Kanal @lutterwiesn.badlauterberg machen. In den Kommentaren schwirren Namen wie Mia Julia und Helene Fischer.

Mehr aus Bad Lauterberg:

Einzigartige Getränke beim Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg

Die goldenen 20er in Bad Lauterberg

E-Scooter-Verleih ist Thema im Ausschuss

Mickie Krause soll erstmal nicht wieder eingeladen werden – nicht etwa, weil man mit seinem Auftritt unzufrieden war. Zahlreiche Beiträge in den Sozialen Medien haben gezeigt, wie begeistert die Partygemeinde vom Auftritt des Ballermann-Stars war – wenngleich manch einer sich über die Kürze beschwerte. So war der Auftritt von Mickie Krause: Lutterwiesn- Schlager-Star Mickie Krause heizt Fans ein