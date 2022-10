Party in Bad Lauterberg

Party in Bad Lauterberg Lutterwiesn: Schlager-Star Mickie Krause heizt Fans ein

Bad Lauterberg. Dirndl, Lederhosen, viele Maß Bier und Schlager-Star Mickie Krause: So waren die Lutterwiesn in Bad Lauterberg am Wochenende.