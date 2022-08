Die Rockzipfl kehren zurück nach Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Der Kartenvorverkauf für die Lutterwiesen in Bad Lauterberg startet am Montag. Mickey Krause und Die Rockzipfl sollen auf der Bühne stehen.

Als „größtes Wiesenfest in Südniedersachsen“ kündigt Sascha Pohl die Lutterwiesn Bad Lauterberg an. „Das ist in der Größe schon etwas Besonderes“, sagt Pohl. Er ist der Vorsitzende des Musikcorps Marchingpower. Der Verein veranstaltet das Fest, zu dem bereits 2019 zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose erschienen sind.

Nun soll die zweite Auflage folgen: Drei Tage lang, von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, soll Wiesenstimmung in der Kneippstadt herrschen. Dafür baut der Musikcorps an der Lutterstraße ein 85 Meter langes und 25 Meter breites Festzelt mit 2000 Sitzplätzen auf. Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich.

Drei Tage lang Party

Anders als beim letzten Mal geht es bereits am Freitag, 14. Oktober, los – und zwar mit Alpenmax on Tour mit DJ Kasi. Karten gibt es an der Abendkasse für jeweils 10 Euro.

Am Samstagabend folgt das Hauptevent mit Ballermannstar Mickey Krause, DJ Kasi aus dem Alpenmax und der bayrischen Band Die Rockzipfl. Die Bayern waren bereits 2019 mit dabei und haben die Gäste im Festzelt unterhalten. Ihre Musikauswahl reicht von Nena und Dr. Alban über Rock’n Roll bis hin zu Wolfgang Petry, Peter Wackel und vielen mehr

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn soll um 19.30 Uhr sein. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Am Sonntag steht dann das Festival der Musikzüge an. Ab 12 Uhr sollen verschiedene Musikzüge aus der Region für Unterhaltung sorgen. Gegen 18 Uhr soll die Lutterwiesen dann enden.

Hier gibt es Karten

Auch vor dem Festzelt soll etwas los sein: Schausteller bauen Fahrgeschäfte und Buden mit allerlei Essensangeboten auf.

Der Kartenverkauf läuft ab Montag, 15. August. Die Karten gibt es

im Telefon Center Bad Lauterberg, Wissmannstraße 31,

bei Hungerland Lackierungen & Karosseriebau, Sebastian-Kneipp-Promenade 72-74,

an der Star Tankstelle, Barbiserstraße 8 in Barbis,

bei Sun Vital Beauty & Wellness, Marktplatz 1 in Herzberg,

im Telefon Center Osterode, Marientorstraße 5 in Osterode,

bei Edeka Neukauf Bad Sachsa, Sachsensteinstraße 5 in Bad Sachsa und

bei Otto’s Sport & Tracht, Herzog-Wilhelm-Straße 21 in Braunlage.