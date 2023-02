Ölheizung und Wärmepumpe im Vergleich: Wann sich der Tausch lohnt

Kosten im Blick haben Ölheizung & Wärmepumpe im Vergleich: Lohnt sich ein Tausch? Aktualisiert: 16.02.2023, 19:30 | Lesedauer: 7 Minuten Von Wolfgang Mulke und Jason Blaschke Ölheizung tauschen: Für diese Alternativen gibt es eine Förderung Ölheizung tauschen: Für diese Alternativen gibt es eine Förderung Förderungen gibt es sowohl für Wärmepumpen als auch für den Austausch von Öl- und Gasheizungen. Beschreibung anzeigen Berlin. Die alte Ölheizung gegen eine Wärmepumpe tauschen – dafür gibt es sogar eine Förderung. Aber lohnt sich der Tausch finanziell wirklich?

Kosten einer Wärmepumpe: Strompreise beachten – in welchen Gebäude es teurer wird

Ganz anders sieht es in nicht modernisierten Gebäuden aus. Die Kosten für eine Wärmepumpe im Altbau summieren sich schnell auf ein paar Tausend Kilowattstunden (kWh) im laufenden Betrieb. Laut Verivox sind das unterm Strich jährlichen Stromkosten zwischen 300 Euro und 500 Euro zu erwarten. Gas oder Heizöl benötigen Wärmepumpen nicht. Sie nutzen stattdessen die Energie aus dem Grundwasser, der Luft oder der Erde und speisen damit nach der Umwandlung in Wärmeenergie etwa eine Fußbodenheizung.

Der Strom wird für die Pumpleistung benötigt – gänzlich autark können sich Einfamilienhäuser mit Wärme versorgen, wenn der benötigte Strom noch durch die eigene Solaranlage produziert wird. Allerdings sind genau wie bei der Wärmepumpe die Kosten für eine Solaranlage nicht zu unterschätzen. Eine deutlich günstigere Alternative können sogenannte Balkonkraftwerke sein. Auch die Mini-Solaranlagen können einen kleinen Teil zur Stromversorgung eines Haushalts beitragen. Für ein Balkonkraftwerk kann ebenfalls eine Förderung bezogen werden.

Ölheizung gegen neue Wärmepumpe tauschen: So können Sie die Betriebskosten senken

Die Förderungen und Zuschüsse für Balkonkraftwerke unterscheiden sich aber von Kommune zu Kommune. In welcher Stadt bekommt man am meisten Förderung für ein Balkonkraftwerk? Im eben verlinkten Artikel haben wir die Förderprogramme einzelner Städte in Deutschland verglichen. Ganz grundsätzlich gilt bei allen Preisangaben und Schätzungen immer ein gewisses Maß an Vorsicht. Denn die Preisentwicklung verläuft nicht bloß bei der Energie aktuell immer noch sprunghaft.

Auch bei Materialkosten und bei den Kosten für Installationsleistungen gibt es Schwankungen. Eine Fachberatung kann Klarheit verschaffen. Sie wird zum Beispiel von den Verbraucherzentralen angeboten. Viele Informationen finden Verbraucher zudem auf der Website vom Bundesverband Wärmepumpe (bwp). Zum Thema Förderungen beraten zudem auch Energieberater. Gerade bei einer hohen Investition im Bereich Heizung sind gute Beratungen und vor allem auch Preisvergleiche unerlässlich.

