Wolfsburg. Eine Ausstiegsklausel soll den Wechsel der Wolfsburger Nationalspielerin möglich machen. VfL-Fußballerinnen droht ein großer Umbruch.

hatte Lena Oberdorf wieder ein richtig starkes Spiel für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hingelegt. Die Nationalspielerin, die auf ein schwieriges Jahr 2023 zurückblickt, machte einen extrem starken Eindruck, räumte defensiv alles ab und gab immer wieder wichtige Impulse für das Offensivspiel; der VfL hat endlich „die alte Lena“ zurück. Allein: Das wird aller Voraussicht nach nicht mehr lange der Fall sein. Oberdorf steht, wie zuerst das Frauenfußball-Portal soccerdonna.de berichtete, vor einem Wechsel zum großen nationalen Wolfsburg-Rivalen Bayern München.

2020 kam Oberdorf im Alter von 18 Jahren als Riesentalent von der SGS Essen an den Mittellandkanal und übererfüllte die Erwartungen an sie von Anfang an. Sie ist ein fester Anker im Mittelfeld, defensivstark, mit toller Übersicht und zugleich torgefährlich. Ihre starke VfL-Bilanz: 102 Spiele, 22 Tore und 14 Vorlagen - als defensive Mittelfeldspielerin. Sie holte einmal die deutsche Meisterschaft, drei DFB-Pokalsiege und stand in zwei Champions-League-Finals.

Ausstiegsklausel dürfte den Bayern bei Lena Oberdorf helfen

Ihr Vertrag in Wolfsburg gilt noch bis zum Sommer 2025, aber offenbar nutzt Meister Bayern eine Ausstiegsklausel, um sie schon jetzt aus Wolfsburg loszueisen. Warum es sie zum größten nationalen Konkurrenten zieht? Die 22-Jährige hatte im alten Jahr die Lust am Fußball ein Stück weit verloren. Verlorenes Königsklassen-Finale, Vorrunden-Aus bei der WM, und das alles in einer Zeit, in der der Hype auch um sie persönlich als wertvollste deutsche Spielerin (Marktwert laut soccerdonna 375.000 Euro) riesengroß war.

Kennen sich bestens: Lena Oberdorf (links) und Bayerns Lea Schüller. Es sieht so aus, als würden sie ab der kommenden Saison in München zusammenspielen. © imago/Beautiful Sports | IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jones

„Ich versuche, wieder auf den Platz zu gehen und Spaß zu haben. Man spielt hier mit seinen Freunden zusammen, es gibt eigentlich nichts Geileres. Das ging mir in der letzten Zeit ein bisschen verloren“, hatte sie während der Wintervorbereitung gesagt. Mal ganz abgesehen von der Möglichkeit finanziell womöglich noch mal einen Schritt nach vorne zu machen: In München würde sie auch mit einer ihrer besten Freundinnen zusammenspielen: Nationalstürmerin Lea Schüller, die 2020 von Essen zu den Bayern gewechselt war. Vielleicht braucht es nach dieser für sie persönlich so schwierigen Zeit eine Luftveränderung. Und vielleicht sieht sie mit Blick auf die kommenden Jahre in München auch die besseren Chancen, um um Titel mitzuspielen.

Dem VfL Wolfsburg droht in diesem Jahr ein großer Umbruch

Mit Felicitas Rauch hatte schon im Winter eine Nationalspielerin den VfL verlassen, im Sommer folgt aller Wahrscheinlichkeit nach Oberdorf. Und bei weiteren Stammspielerinnen wie Dominique Janssen, Svenja Huth, Joelle Wedemeyer (Verträge laufen aus) sowie Marina Hegering (könnte in den Trainerstab wechseln) ist noch offen, ob sie weiter für Wolfsburg auflaufen werden. Dem Klub steht in diesem Jahr aller Voraussicht nach ein riesengroßer Umbruch bevor. Aber: In der Vergangenheit gab‘s immer mal wieder Zweifel daran, ob der VfL in der Lage ist, hochkarätige Abgänge aufzufangen. Bisher hat Ralf Kellermannn, Direktor Frauenfußball des Klubs, immer adäquaten Ersatz gefunden, um weiter um Titel mitzuspielen.

Mit der niederländischen Nationalverteidigerin Caitlin Dijkstra ist erst ein Sommerzugang fix. Ein möglicher Oberdorf-Ersatz ist Janina Minge (wir berichteten). Sie hat bereits angekündigt, den SC Freiburg nach der Saison verlassen zu wollen, der VfL befindet sich in der Pole Position.