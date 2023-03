BG Göttingen rüstet sich für Endspurt in Basketball-Bundesliga

Gute Nachrichten bei der BG Göttingen – und das gleich doppelt. Die BG Göttingen hat ihren Kader für den Endspurt in der Basketball-Bundesliga verstärkt, außerdem können sie endlich in die Sparkassen-Arena zurückkehren.

„Wir waren sehr erleichtert, als die Stadt Göttingen uns am Samstagabend informiert hat, dass die kontrollierte Sprengung der beiden Weltkriegsbomben an der Sparkassen-Arena gut verlaufen ist und an der Arena nur minimale Schäden aufgetreten sind. Wir danken der Stadt Göttingen, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen um Sprengmeister Thorsten Lüdeke, der Göttinger Sport und Freizeit GmbH sowie allen Helferinnen und Helfern für die großartige Organisation. Nun freuen wir uns, endlich wieder in unserer Heimspielstätte auflaufen und dort die neun verbleibenden Heimspiele im April und Mai austragen zu können“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Das erste Heimspiel steht bereits am 1. April gegen Ulm an.

Erste Station im Ausland

Dann wird auch ein neues Gesicht für die Göttinger auflaufen. Rob Edwards wechselt aus der NBA G-League von Wisconsin Herd zu den Südniedersachsen und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Für den 26-jährigen US-Guard ist es die erste Station seiner Basketball-Karriere im Ausland. „Nach der Verletzung von Max Besselink und mit unserem zukünftigen Spielplan im Hinterkopf war ich schon seit einige Zeit auf der Suche nach einem neuen Spieler. Das hat etwas länger gedauert, weil ich den richtigen Spieler gesucht habe“, sagt BG-Headcoach Roel Moors.

„Wichtig ist, dass ein Neuzugang unsere Team-Chemie nicht zerstört. Die Priorität war, dass wir einen Spieler finden, der sowohl mit dem Ball als auch abseits des Balls spielen kann und offensiv sowie defensiv in unsere Philosophie passen kann und will. Ich denke, dass wir so einen Spieler in Rob gefunden haben.“ Der BG-Neuzugang ist bereits in Göttingen angekommen.

Edwards stand in dieser Saison in 29 Partien durchschnittlich rund 32 Minuten für das Farmteam der Milwaukee Bucks auf dem Parkett. Der Guard erzielte 15,1 Punkte, holte 3,8 Rebounds und gab 2,2 Assists. In der G-League ist die Hauptrunde beendet, so dass Edwards, dessen Teamkollege in Wisconsin Alex Antetokounmpo (Bruder des dreimaligen NBA-MVPs Giannis Antetokounmpo) war, sich eine neue Herausforderung suchen konnte.

Tatsächlich keine Rolle für seinen Wechsel nach Göttingen spielte dabei der Assistenztrainer von Wisconsin. Erst nachdem Edwards seinen Vertrag bei den Veilchen unterschrieben hatte, fand er heraus, dass sein Co-Trainer John Little von 2008 bis 2011 für die BG aktiv war.

Lob von Co-Trainer John Little

Little versorgte den Veilchen-Neuzugang aber im Anschluss mit Informationen über die Universitätsstadt. „Ich war sehr stolz und gespannt, als ich gehört habe, dass Rob einen Vertrag bei der BG Göttingen unterschrieben hat“, sagt der Ex-BG-Spieler. „Er ist und war für mich in dieser Saison ein besonderer Spieler. Er ist einer der Spieler mit dem härtesten und besten Charakter in dieser Liga. Die BG-Fans werden ihn schnell lieben, wegen seiner ansteckenden Energie in der Verteidigung bis hin zu seinen Wurffähigkeiten.“

Edwards wuchs in Detroit auf, nach seinem Schulabschluss im Sommer 2015 ging er zunächst für an der Cleveland State University auf Korbjagd. Im Sommer 2017 wechselte er an die Arizona State University, wo er bis 2020 das Trikot der Sun Devils trug. Nach seinem Uni-Abschluss unterschrieb der Guard im Januar 2021 einen Vertrag beim G-League-Team Oklahoma Blue, bei denen er auch die folgende Saison (2021/22) unter Vertrag stand. Beim NBA-Team Oklahoma City Thunder kam er in dieser Zeit ebenfalls zweimal zum Einsatz.

