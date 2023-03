Bombenentschärfung in Göttingen: Erster Gefahrenpunkt negativ

Göttingen. Rund 8500 Menschen mussten am frühen Samstagmorgen ihre Wohnungen in Göttingen verlassen, der Bahnhof ist gesperrt. Grund: Bomben werden entschärft.

Bei der Untersuchung von Weltkriegsbomben in Göttingen haben Polizei und Stadt eine erste Entwarnung gegeben. Die Untersuchung des ersten Gefahrenpunktes sei abgeschlossen, teilte die Polizei am Samstag per Twitter mit. Eine Stadtsprecherin bestätigte die Information.

Der sogenannte Teildetonierer stelle keine Gefahr mehr dar. Die Kampfmittelräumer hätten Reste einer explodierten Bombe gefunden, die kein aktives Zündsystem mehr enthalte.

Bombenfunde in Göttingen – ICE-Züge verkehren nicht

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) hatte seine Arbeit am Vormittag begonnen, nachdem weite Teile der Göttinger Weststadt evakuiert worden waren. Seit 6 Uhr durften sich nur noch Einsatzkräfte in der Sperrzone aufhalten. Zwei Blindgänger sowie eine nur teilweise detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollen unschädlich gemacht werden.

Rund 8500 Menschen mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen. In der Sperrzone mit einem Kilometer Radius liegt auch der Göttinger Hauptbahnhof, der deshalb seit 6 Uhr nicht mehr angefahren wurde, was unter anderem auch Braunschweig und Wolfsburg betrifft. Die Stadt Göttingen richtet für Bürgerinnen und Bürger eine Notunterkunft im Felix-Klein-Gymnasium ein.

