BG Göttingen erhält einmalige Unterstützung von der Stadt

Die Stadt Göttingen unterstützt den Basketball-Bundesligisten BG Göttingen einmalig finanziell. Das hat der Rat der Stadt in seiner kürzlich abgehaltenen Sitzung mehrheitlich beschlossen. „Die BG Göttingen ist ein wichtiges und prominentes Aushängeschild für unsere Stadt“, hatte Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt zuletzt betont. Nicht zuletzt die Kampfmittelbeseitigung am Schützenplatz habe zur aktuellen Lage bei den Veilchen geführt. Es sei für sie daher selbstverständlich, „dass wir hier im Schulterschluss mit anderen eine einmalige Hilfe leisten, um den Ligaerhalt für die BG Göttingen zu sichern.“

Mit Blick auf die Kampfmittelbeseitigung in der Göttinger Weststadt ist die BG Göttingen insbesondere von den temporären Schließungen der Heimspielstätte S-Arena betroffen. Vor diesem Hintergrund hat die Trägergesellschaft und Lizenzinhaberin für den Geschäftsbetrieb, die Pro Basketball Göttingen GmbH, für das Geschäftsjahr 2022/23 einen Fehlbetrag in Höhe von rund 400.000 Euro prognostiziert. Bis zum nächsten Lizenzantrag am 15. April muss dieser Betrag ausgeglichen sein.

Um die BG Göttingen in dieser Situation zu unterstützen, werden die Stadt und die Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft GöSF eine einmalige finanzielle Beteiligung über eine Zuwendung sowie durch die Erhöhung des Sponsorings von insgesamt bis zu 250.000 Euro leisten. Auch Gesellschafter der BG Göttingen haben ihren Beitrag zu leisten, davon hängt das Engagement der Stadt maßgeblich ab. Zugleich wird die BG Göttingen einen sogenannten Besserungsschein abgeben und im Erfolgsfall die Unterstützung zurückbezahlen.

Freude beim BG-Geschäftsführer

„Ich freue mich sehr über die Rats-Entscheidung und die breite Unterstützung. Das hilft uns, die finanziellen Verluste durch die Hallensperrung auszugleichen. Das ist ein tolles Signal an uns. Wir sind uns der Verantwortung natürlich auch bewusst“, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Die BG Göttingen ist als renommierter Basketball-Sportverein in ganz Südniedersachsen und darüber hinaus bekannt und beliebt. Als nur einer von vier deutschen Europapokalsiegern, 2010 gewannen die Veilchen die EuroChallenge, machte sich die BG auch international bereits einen Namen. Neben den sportlichen Erfolgen und einer großen Fanszene betreibt sie auch sehr viel Nachwuchs- und Jugendarbeit. Die beiden Jugendteams der BG, die Sartorius Youngsters und die Sartorius Juniors, spielen beide auf höchstem Niveau und verdeutlichen damit die hervorragende Nachwuchsarbeit.

Für Göttingen sind die Veilchen darüber hinaus ein wesentlicher Akteur, der mit dem Spitzensport entscheidend zum Image Göttingens als Sportstadt beiträgt. Sport hat neben seinem Leistungsgedanken auch einen hohen sozialen und integrativen Faktor. Er verbindet die Menschen, bringt sie in Bewegung und macht Gemeinschaft erlebbar. Das zu fördern und weiterzuentwickeln, ist Anspruch und Ansporn der Stadt Göttingen zugleich.