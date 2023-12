Osterode am Harz. Das neue Jahr naht: Wer auf der Suche nach Kalendern für 2024 ist, kann bei diesem Fotografen aus Osterode eine Auswahl mit Harz-Motiven finden.

So schnell ist ein Jahr vorbei: Wer für 2024 noch auf der Suche nach einem Foto-Kalender ist und dafür Motive aus dem Harz bevorzugt, hat Glück: Der Fotograf Otto Schönfelder – lange Jahre freier Mitarbeiter beim Harz Kurier – präsentiert auch für die kommenden 12 Monate mehrere Bilder aus dem Harz und der Stadt Osterode.

Der Wandkalender im A4-Format zeigt dabei Ansichten aus der Luft der ehemaligen Kreisstadt Osterode. Die Fotos sind an die Jahreszeit angepasst und nicht nur aus den vergangenen Monaten. Auch Bilder von Anno dazumal finden sich im Kalender und zeigen die Sösetalsperre ohne Baustelle und den Harz noch vor der Borkenkäfer-Katastrophe. Für die Aufnahmen hat Schönfelder Fotos von Helikopterflügen und Drohnenaufnahmen kombiniert.

Als der Harz noch grün war: Der Fotokalender von Otto Schönfelder zeigt Luftaufnahmen aus den vergangenen Jahren. © Schönfelder Bildwerbung | Otto Schönfelder

Wo bekommt man die Tisch- und Wandkalender für Osterode und den Harz?

Auch wer den Kalender am liebsten auf dem Schreibtisch hat, kann bei Otto Schönfelder fündig werden. Die Ausgabe des Tischkalenders für 2024 zeigt „Eine Reise von Osterode in den schönen Harz“. Monat für Monat wagen sich die Betrachter sozusagen als Wanderer etwas weiter vor in Norddeutschlands einzigem Mittelgebirge. Motive sind unter anderem der Oderteich, die Teiche, Gräben und Wasserläufe des Oberharzer Wasserregals rund um Clausthal-Zellerfeld oder die Pfade des Harzer Hexenstiegs.

Bekommen können Interessierte die Kalender über die Webseite von Otto Schönfelder: https://www.schoenfelder-bildwerbung.de/ oder im Papier- und Zeitschriftenhandel in Osterode am Harz.

Der Tischkalender von Otto Schönfelder für 2024 zeigt schöne Motive aus dem Harz. © Schönfelder Bildwerbung | Otto Schönfelder

kul