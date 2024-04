Herzberg. Fahrbahn der B27 zwischen Herzberg und Auekrug nach schwerem Unfall voll gesperrt. Rettungshubschrauber im Einsatz. Das ist passiert.

An der Einmündung der K9 aus Richtung Pöhlde auf die B27 nahe dem Auekrug hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Straße war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die junge Frau war am Dienstag, 30. April 2024, gegen 12.10 Uhr mit ihrem Krad auf der K9 aus Richtung Pöhlde unterwegs und wollte auf die Bundestraße 27 einbiegen, so die Polizei Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung. Dabei habe sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen.

B27 zwischen Herzberg und Auekrug nach Unfall 1,5 Stunden gesperrt

Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei den Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert. Die Schwerverletzte wurde aber per Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert, weil der Transport so schonender erfolgen konnte.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die B27 zwischen Auekrug und Herzberg voll gesperrt werden. Es gab lange Rückstaus in Richtung Herzberg und Göttingen. Aus Richtung Göttingen erfolgte die Umleitung über Hattorf. Verkehrsteilnehmer aus Herzberg und Pöhlde - außer Lkw wegen fehlender Wendemöglichkeiten - mussten umkehren. Nach etwa 1,5 Stunden konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühjahr 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuell geplanten Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: